Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

La compañía adelantó el estreno de su próxima inteligencia artificial, que llegará con mejoras en rapidez, exactitud y un notable aumento de usuarios.

Por
Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Gemini
  • Google confirmó que Gemini 3 se presentará a fines de 2025.
  • El modelo anterior, Gemini 2.5, alcanzó gran reconocimiento por su potencia.
  • La app ya supera los 650 millones de usuarios activos a nivel mundial.
  • Se espera que la nueva versión ofrezca mejoras notables en precisión y velocidad.

El ecosistema de inteligencia artificial de Google continúa creciendo con una rapidez sin precedentes. Tras semanas de rumores y un anuncio que nunca se concretó, la empresa finalmente confirmó el lanzamiento de Gemini 3, la nueva versión de su modelo de lenguaje. La decisión llega en un momento clave, en el que la competencia por liderar la inteligencia artificial generativa se encuentra en uno de sus puntos más intensos.

Gemini 2.0 suma herramientas para trabajar y aprender más rápido.
Los mejores trucos para aprovechar al máximo a Gemini, la inteligencia artificial de Google

El incremento exponencial en la cantidad de usuarios ha sido determinante para impulsar esta actualización. Según los resultados financieros más recientes, Gemini ya cuenta con más de 650 millones de usuarios activos, muy por encima de los 90 millones que registraba en octubre de 2024. Este crecimiento superó incluso las expectativas internas de Google, que preveía alcanzar los 500 millones recién para el mismo mes de 2025.

El CEO de Google, Sundar Pichai, confirmó que la presentación de Gemini 3 se realizará antes de fin de año. Si bien aún no se conoce una fecha exacta, las proyecciones apuntan a que el lanzamiento tendrá lugar entre noviembre y diciembre, siguiendo un calendario similar al de Gemini 2, revelado el 11 de diciembre de 2024. Inicialmente, la actualización estará disponible para los usuarios del plan premium de Google AI, y más adelante se extenderá a quienes utilizan la versión gratuita.

Gemini 3.0
Sundar Pichai adelantó que Gemini 3, inteligencia artificial de Google, será presentado antes de fin de año.

Qué se sabe de Gemini 3

Hasta el momento, Google no ha ofrecido detalles técnicos específicos, pero se espera una evolución significativa en capacidad de procesamiento, comprensión del lenguaje e inteligencia contextual. Gemini 3 podría ofrecer respuestas más precisas, completas y rápidas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la calidad del contenido generado.

Asimismo, el nuevo modelo se integrará en una gama más amplia de productos y servicios, como Android Auto, los altavoces Nest, los teléfonos móviles y la función Gemini Live. Con esta expansión, Google busca consolidar su ecosistema y fortalecer la relación entre sus distintas plataformas mediante una inteligencia artificial más conectada y versátil.

Gemini_SS.width-1300.jpg
La app de Gemini superó los 650 millones de usuarios activos en todo el mundo.

El objetivo final es mantener a Gemini como una referencia dentro del sector, en un escenario donde la innovación constante y la velocidad de respuesta se han convertido en las claves de la competencia tecnológica global.

