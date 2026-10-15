Video: lanzaron otro tráiler oficial del GTA 6 y salieron a la luz nuevas escenas La esperada producción de Rockstar Games presentó su avance definitivo con imágenes inéditas que revolucionaron el mercado informático. Por Agregar C5N en









Un nuevo adelanto de lo que será el juego que saldrá en noviembre.

El universo del entretenimiento digital se movilizó tras la publicación oficial del esperado tráiler de lanzamiento de Grand Theft Auto VI. La reconocida desarrolladora Rockstar Games dio a conocer el avance definitivo del videojuego, revelando espectaculares fragmentos inéditos y secuencias de acción pura que permitieron observar en detalle la imponente ambientación de la entrega más esperada de la industria gamer.

Más allá de la impactante renovación gráfica y las nuevas escenas presentadas en el adelanto audiovisual, el desembarco del material sobresalió por revelar su cuidada propuesta sonora. La música original de esta edición estuvo a cargo del aclamado dúo electrónico francés Justice, quienes asumieron el rol de compositores principales para estructurar la banda de sonido que acompañará las aventuras de los protagonistas en el mapa virtual.

"GTA 6":Por el nuevo trailer del #GTAVI https://t.co/HLZCSmyPFX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 15, 2026 El video promocional se destaca especialmente por la inclusión exclusiva del tema musical titulado “Flower in a Hurricane”, una ambiciosa pieza sonora creada por la dupla gala. Para la realización de esta pista, los músicos galos unieron talentos en una colaboración de alto nivel junto a Tame Impala, la célebre artista SZA y los australianos de King Gizzard & The Lizard Wizard, logrando un ensamble acústico de fuerte impacto para el público.

Con esta contundente presentación, el ambicioso proyecto informático inicia la recta final de su desembarco global en el mercado del entretenimiento. La consolidación de esta banda sonora de primer nivel, sumada a las imágenes de vanguardia expuestas en el metraje, terminó por encender el entusiasmo de millones de fanáticos en la Argentina y alrededor del mundo que aguardan por el estreno definitivo.

Cuándo es el lanzamiento del GTA VI Los millones de fanáticos en la Argentina y en todo el mundo que aguardan con ansias la llegada de Grand Theft Auto VI ya pueden respirar tranquilos ante los rumores de nuevas postergaciones. En las últimas horas, Strauss Zelnick, el mismísimo director ejecutivo de Take-Two, confirmó de forma categórica que la esperadísima entrega de Rockstar Games no sufrirá más modificaciones en su calendario y mantiene su fecha fija para el próximo 19 de noviembre de 2026.

Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI. Redes sociales Las contundentes declaraciones del alto ejecutivo empresarial tuvieron lugar durante un mano a mano concedido en el canal de YouTube del periodista David Sendra. Tras la enorme incertidumbre que había generado el primer cambio de planes en la fecha del estreno —originalmente previsto para mayo de este mismo año—, el máximo responsable de la firma distribuidora despejó cualquier tipo de duda y dejó en claro que el desembarco es definitivo. Con un tono distendido y entre risas durante el intercambio virtual, la máxima autoridad de la compañía bromeó sobre el gigantesco impacto social que provocará el ansiado debut en las consolas de última generación de todo el planeta. Al referirse a las ausencias laborales y carpetas médicas que suelen multiplicarse ante los estrenos más esperados de la industria gamer, el directivo remató divertido: “muchos enfermarán”, ironizó Zelnick.