Así es el Motorola Razr Flex, el celular plegable compacto que busca desafiar a Apple y Samsung Se filtraron los detalles del nuevo dispositivo con formato libro que prepara la marca: promete dos pantallas OLED, procesador Snapdragon de última generación y una batería de gran capacidad para competir con el iPhone Duo y el Galaxy Z Fold 8. Por Agregar C5N en









El lanzamiento del nuevo dispositivo sería a mediados de diciembre.

El mercado de la tecnología móvil se prepara para una nueva contienda de peso pesado con la filtración del Motorola Razr Flex. La tradicional compañía busca ganar terreno frente a los gigantes Apple y Samsung mediante una propuesta que abandona la clásica apertura vertical de la familia Razr para adoptar un formato tipo libro con pliegue lateral. Con este movimiento, la empresa proyecta un dispositivo orientado a ofrecer la versatilidad de una pantalla amplia sin perder la practicidad de uso cotidiano.

En el apartado visual y de diseño, la apuesta principal reside en la portabilidad y la comodidad al utilizarlo con una sola mano cuando está cerrado. El equipo contaría con un panel exterior OLED de 4,97 pulgadas y una pantalla interior desplegable de 6,92 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz. Con unas dimensiones de 110 × 149 × 5,8 mm abierto y un peso estimado de 215 gramos, resulta ser más corto y ligero que el iPhone Duo (254 gramos), ubicándose como una alternativa intermedia frente al Galaxy Z Fold 8.

Colores del futuro plegable Motorola Razr Flex. Bajo el chasis, las filtraciones anticipan un hardware potente impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Estaría acompañado por 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, garantizando un alto rendimiento para la multitarea y aplicaciones exigentes. Uno de sus puntos más destacados frente a la competencia es su batería de 5.000 mAh, compatible con carga inalámbrica Qi2 de 25 W, lo que representa una importante ventaja técnica en el segmento de plegables compactos.

En materia de fotografía y resistencia, el dispositivo integrará un módulo horizontal con dos cámaras traseras de 50 megapíxeles. Para selfies y videollamadas incluirá sensores de 32 megapíxeles, permitiendo además aprovechar la pantalla externa para encuadrar imágenes con los lentes principales. A nivel operativo, el equipo llegará de fábrica con Android 17, certificaciones de protección IP48/IP49 contra polvo y agua, y dos variantes de color desarrolladas junto a Pantone: Coriander y Dark Botanical Garden.

Aunque la compañía aún no realizó un anuncio oficial, los rumores del sector apuntan a una presentación formal para mediados de diciembre de 2026. Respecto a su llegada a la Argentina y su precio de comercialización, de momento no existen datos confirmados, ya que dependerá de la estrategia regional que defina la marca tras el lanzamiento global. Sin embargo, la expectativa generada posiciona al Razr Flex como uno de los desarrollos tecnológicos más relevantes para el cierre del año.

El Razr Flex tendría una pantalla de 6,92 pulgadas.