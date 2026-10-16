En los últimos años, YouTube ha evolucionado desde su plataforma original, que solo ofrecía contenidos en video, para posicionarse en el mercado de la música y ganarle terreno a Spotify. Ahora, además de YouTube Music, la compañía se prepara para lanzar un nuevo servicio de audiolibros que llegaría en 2027.
Según adelantaron fuentes familiarizadas con Google a The Wall Street Journal, la empresa ya empezó a negociar con distintas editoriales para incorporar títulos al catálogo. La idea es que estén disponibles dentro de una sección específica de la plataforma y exclusivamente para usuarios Premium, sin costo adicional.
El objetivo es limitar la difusión de versiones creadas con IA y sin autorización de las editoriales, como algunas que ya circulan en la plataforma: según la ley de derechos de autor, muchos de esos videos no deberían estar disponibles para el público.
De esta manera, YouTube seguirá el camino que inició Spotify, que comenzó a añadir audiolibros a su plataforma en 2022 y recientemente anunció su lanzamiento a nivel global. Hasta ahora cuenta con más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, incluido el español, y ofrece 12 horas de escucha mensuales sin cargo.
Por el momento, y a la espera de un anuncio oficial, no está claro si los usuarios de la versión gratuita de YouTube podrán tener acceso a la sección de audiolibros, y tampoco se informó si algunos títulos estarán disponibles para comprarse por separado.