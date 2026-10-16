16 de octubre de 2026 Inicio
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YouTube busca competir con Spotify: aseguran que ofrecerá audiolibros a partir de 2027

Según fuentes de Google, la plataforma está negociando con distintas editoriales para sumar sus títulos al catálogo, que estaría disponible solo para usuarios Premium. Qué se sabe hasta ahora.

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YouTube busca eliminar los audiolibros ilegales o narrados con IA.

YouTube busca eliminar los audiolibros ilegales o narrados con IA.

En los últimos años, YouTube ha evolucionado desde su plataforma original, que solo ofrecía contenidos en video, para posicionarse en el mercado de la música y ganarle terreno a Spotify. Ahora, además de YouTube Music, la compañía se prepara para lanzar un nuevo servicio de audiolibros que llegaría en 2027.

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Según adelantaron fuentes familiarizadas con Google a The Wall Street Journal, la empresa ya empezó a negociar con distintas editoriales para incorporar títulos al catálogo. La idea es que estén disponibles dentro de una sección específica de la plataforma y exclusivamente para usuarios Premium, sin costo adicional.

El objetivo es limitar la difusión de versiones creadas con IA y sin autorización de las editoriales, como algunas que ya circulan en la plataforma: según la ley de derechos de autor, muchos de esos videos no deberían estar disponibles para el público.

De esta manera, YouTube seguirá el camino que inició Spotify, que comenzó a añadir audiolibros a su plataforma en 2022 y recientemente anunció su lanzamiento a nivel global. Hasta ahora cuenta con más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas, incluido el español, y ofrece 12 horas de escucha mensuales sin cargo.

Por el momento, y a la espera de un anuncio oficial, no está claro si los usuarios de la versión gratuita de YouTube podrán tener acceso a la sección de audiolibros, y tampoco se informó si algunos títulos estarán disponibles para comprarse por separado.

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