16 de octubre de 2026 Inicio
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Así es el impresionante auto "volador" que presentó Tesla: lanzamiento y precio

La reconocida firma de vehículos eléctricos sacudió a la industria internacional con un superdeportivo que promete revolucionar la movilidad del futuro.

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La empresa presentó un vehículo que se propulsa desde el piso

La empresa presentó un vehículo que se propulsa desde el piso

Tesla sacudió la industria automotriz global tras exhibir el prototipo de su ambicioso Tesla Roadster, un vehículo eléctrico de altísimas prestaciones desarrollado en alianza estratégica con SpaceX. El innovador invento de la firma de Elon Musk sobresale por incorporar propulsores de aire comprimido a alta presión que le permiten despegar levemente de la superficie y efectuar maniobras en el aire, marcando un salto histórico en el desarrollo de la movilidad del futuro y los sistemas de conducción autónoma de última generación.

El lanzamiento del nuevo dispositivo sería a mediados de diciembre.
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La impactante exhibición técnica tuvo lugar en el predio de pruebas de cohetes de la firma espacial en McGregor, Texas, donde la unidad autoconducida realizó una arriesgada maniobra tras despegar desde una rampa pronunciada.

Durante la experiencia, el superdeportivo giró sobre su propio eje en el aire antes de completar un aterrizaje controlado, dejando perplejos a los especialistas del sector. El sistema combina ventiladores inferiores de succión capaces de generar hasta 2G de fuerza con tecnología neumática de vanguardia para lograr la elevación en pista.

Con este prototipo funcional, la firma estadounidense busca redefinir los límites de la ingeniería electromovilística y capturar la atención del mercado internacional. Aunque los aspectos vinculados al cronograma de entrega masiva y los costos finales de comercialización se mantendrán bajo un estricto hermetismo empresarial durante las próximas semanas, la demostración confirmó la viabilidad del proyecto y encendió las expectativas de los fanáticos del motor.

Los modelos del auto volador de Tesla

La revolucionaria propuesta automotriz desarrollada por la compañía de Elon Musk en colaboración con SpaceX contará con tres alternativas diseñadas para distintos requerimientos de conducción y exhibición. La gama contempla la versión Performance, adaptada especialmente para la circulación en vías públicas con espacio para dos ocupantes y aerodinámica activa, sumado al modelo Thrust, una variante pensada de forma exclusiva para pistas de carreras que incorpora propulsores adicionales orientados a maximizar la aceleración en pista.

Por su parte, la nómina de la firma estadounidense se completa con la opción Rocket, un modelo monoplaza centrado en la demostración aérea que fue el encargado de llevar a cabo las arriesgadas maniobras y acrobacias en el evento de presentación. Con este abanico de formatos, la automotriz busca abarcar desde el uso urbano de alta gama hasta el rendimiento deportivo extremo, consolidando una propuesta tecnológica que promete transformar el mercado de la electromovilidad a nivel internacional.

Lanzamiento y precio del auto volador de Tesla

El magnate Elon Musk puso fin a las especulaciones alrededor de la llegada al mercado del ambicioso deportivo eléctrico al confirmar que la producción oficial del Tesla Roadster dará inicio durante el año 2028. En cuanto a la inversión requerida para adquirir este vehículo de vanguardia, las estimaciones iniciales de la firma estadounidense ubican el valor de partida en torno a los US$ 200.000, posicionándolo como una pieza de colección exclusiva dentro del segmento de la alta gama internacional.

Pese al masivo revuelo generado en las redes, especialistas del sector automotriz y la aeronáutica precisaron que la unidad no fue concebida para realizar vuelos prolongados, sino para ejecutar desplazamientos breves y piruetas supervisadas. Asimismo, la máxima autoridad de la compañía admitió que el prototipo no prioriza de forma directa los estándares tradicionales de seguridad vial, un aspecto que abre severas dudas normativas y legales para lograr la futura homologación que le permita transitar en las calles públicas.

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