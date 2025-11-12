12 de noviembre de 2025 Inicio
Por qué debés desactivar el Wifi de tu celular cuando salís de tu casa para cuidar tus cuentas bancarias

Desactiva la conexión automática a WiFi en tu teléfono para evitar redes abiertas y disminuir el riesgo de espionaje o fraudes.

Consejo tecnológico.

Consejo tecnológico.

  • La conexión automática a redes WiFi facilita el acceso a internet en entornos seguros, pero fuera del hogar puede exponer a riesgos de ciberseguridad, incluyendo robo de datos y suplantación de identidad.
  • Ciberdelincuentes aprovechan redes abiertas o débiles en lugares públicos, creando puntos de acceso falsos que interceptan la actividad del usuario.
  • Mantener el WiFi activo consume batería y puede afectar la velocidad de conexión si la señal es débil, aunque permite priorizar redes conocidas sobre datos móviles.
  • Desactivar la conexión automática fuera de casa protege la información personal y financiera, equilibrando seguridad, ahorro de datos y comodidad en el uso diario.

La función de "conexión automática a redes WiFi" facilita el acceso a internet al recordar y conectarse de inmediato a redes previamente conocidas. Aunque resulta práctica dentro de un entorno seguro como el hogar, fuera de este contexto puede convertirse en un riesgo de seguridad considerable. Con esta opción activada, el dispositivo busca y se une a cualquier punto de acceso que reconozca, lo que expone al usuario a posibles amenazas de ciberseguridad, incluyendo espionaje y robo de identidad o datos bancarios.

Consejo clave para que el internet no funcione lento.
Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Los ciberdelincuentes aprovechan la abundancia de puntos de acceso abiertos o con contraseñas débiles en lugares concurridos. Espacios como aeropuertos, cafeterías, hoteles y coworkings representan terreno propicio para estas actividades maliciosas. Allí, los atacantes pueden crear redes falsas con nombres engañosos o sacar provecho de la baja seguridad de redes públicas legítimas.

Conectarse a una red insegura permite que los criminales intercepten el tráfico de datos del dispositivo. Esto les da acceso a la actividad del usuario, la posibilidad de engañarlo con portales falsos que imitan logins reales y, en casos graves, capturar contraseñas de correo o información bancaria. Por ello, desactivar la conexión automática fuera de casa se convierte en una medida clave para proteger la información personal y financiera.

Qué impacto tiene mantener activo el Wifi del celular

Mantener la función de WiFi activa en el celular de manera constante afecta varios aspectos de la experiencia del usuario, principalmente la seguridad, la duración de la batería y la gestión de datos. Incluso cuando el teléfono no se conecta activamente a ninguna red, el hardware de WiFi sigue escaneando el entorno, buscando redes conocidas y analizando la intensidad de las señales cercanas. Este proceso continuo consume energía de forma silenciosa, reduciendo el tiempo total de uso entre cargas.

El riesgo más importante de mantener el WiFi siempre encendido, sobre todo fuera del hogar, se relaciona con la seguridad. Con la opción de conexión automática activada, el dispositivo puede unirse a redes abiertas o conocidas aunque no sean seguras. Los ciberdelincuentes aprovechan esto creando puntos de acceso falsos o “gemelos” en lugares públicos, y al conectarse el teléfono automáticamente, se abre la posibilidad de robo de datos personales, credenciales bancarias y ataques de phishing mediante la intercepción del tráfico de red.

Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Otro efecto relevante surge en la gestión de datos móviles. Cuando el WiFi detecta una red conocida, el sistema del teléfono prioriza esa conexión sobre los datos celulares. Esto resulta beneficioso en la mayoría de los casos, ya que la red WiFi suele ofrecer mayor velocidad y no consume el paquete de datos. Sin embargo, si la señal es débil o intermitente, el teléfono puede mantener la conexión lenta, provocando retrasos en la navegación o en la descarga de contenido hasta que decide regresar a la red móvil.

Mantener el WiFi activo también mejora la velocidad de navegación al conectar automáticamente el dispositivo a la red más estable disponible. En comparación con 4G o 5G, el WiFi suele ofrecer mayor ancho de banda dentro de hogares u oficinas. Esto resulta útil para actividades que demandan recursos, como streaming en alta definición, videollamadas con calidad superior o descargas rápidas de archivos grandes.

El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Un beneficio adicional de mantener la función activa es el ahorro de datos móviles. Al conectarse a WiFi, todo el tráfico de internet, incluyendo actualizaciones de aplicaciones, correo electrónico y uso de redes sociales, utiliza la red inalámbrica en lugar de consumir el paquete celular. Para usuarios con datos limitados, esta práctica evita excedentes costosos y permite aprovechar mejor el cupo mensual disponible.

El uso estratégico del WiFi combina seguridad, ahorro y conveniencia. En entornos conocidos y seguros, como el hogar o el trabajo, mantenerlo activo resulta ideal. Al trasladarse a la calle o a espacios públicos, conviene desactivar la función o al menos la conexión automática, evitando riesgos de seguridad y el consumo innecesario de batería. De esta manera, se logra un equilibrio entre velocidad, ahorro de datos y protección de la información personal.

