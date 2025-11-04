De esta forma podés convertir tu celular en un repetidor de Wifi para tu hogar

En la actualidad, la conectividad ocupa un lugar central en la vida cotidiana, tanto para el trabajo y el estudio como para el entretenimiento. Sin embargo, es común que los usuarios enfrenten dificultades relacionadas con la cobertura limitada de sus routers, lo que genera zonas sin señal dentro del hogar, o con la falta de datos móviles al estar fuera. Estas situaciones reducen la calidad de la experiencia digital y muchas veces obligan a invertir en nuevos dispositivos o planes más costosos.

Existe, no obstante, una alternativa práctica y económica para resolver estos inconvenientes sin gastar dinero extra. La solución consiste en reutilizar un teléfono móvil antiguo, transformándolo en una herramienta útil para mejorar la conexión a internet. De esta manera, se logra aprovechar un recurso en desuso y, al mismo tiempo, obtener un beneficio concreto en términos de conectividad y ahorro.

Mediante la configuración de un smartphone como router o repetidor Wi-Fi, es posible ampliar el alcance de la señal hacia los espacios donde antes resultaba débil o inexistente. También se puede convertir en un punto de acceso portátil utilizando los datos de una tarjeta SIM. Esta opción, además de ser eficiente, fomenta un uso responsable de la tecnología y promueve la sostenibilidad al dar una nueva función a un dispositivo que, de otro modo, quedaría olvidado.

El primer paso esencial para convertir un teléfono antiguo en un repetidor de Wi-Fi consiste en comprender la diferencia entre el uso de un punto de acceso móvil y la repetición de señal. La función de Hotspot en los smartphones está pensada para compartir los datos móviles con otros dispositivos, mientras que la repetición de señal permite ampliar una red Wi-Fi ya existente. Dado que muchos sistemas operativos desactivan el Wi-Fi al activar el Hotspot, es necesario recurrir a otros métodos para cumplir esta función correctamente.

En los dispositivos Android, que representan la mayoría del mercado, este proceso puede realizarse mediante aplicaciones diseñadas especialmente para tal fin. Programas como NetShare o WiFi Repeater, disponibles en Google Play Store, permiten recibir una señal Wi-Fi y retransmitirla de manera simultánea. Así, el teléfono cumple el mismo rol que un repetidor convencional utilizando su propio hardware. Lo ideal es elegir aplicaciones que no requieran acceso root, con el fin de evitar configuraciones complejas o riesgos innecesarios.

Una vez instalada la aplicación elegida, se procede con la configuración. Primero, se conecta el teléfono a la red Wi-Fi principal que se desea extender. Luego, dentro de la app, se activa el punto de acceso secundario generado por el sistema. La mayoría de las aplicaciones permiten asignar un nombre y una contraseña nuevos, lo que facilita la conexión de otros dispositivos al repetidor sin complicaciones adicionales.

En ciertos casos, algunas aplicaciones exigen configurar manualmente un servidor proxy en los dispositivos que se conectarán a la nueva red. Para ello, se utiliza la dirección IP y el puerto que proporciona la app repetidora. Este paso técnico resulta necesario para que los datos de internet puedan circular correctamente desde la red principal, pasando por el teléfono y llegando finalmente al dispositivo conectado.

La ubicación del móvil juega un papel determinante en la eficacia del sistema. No basta con encenderlo: debe situarse en un punto intermedio entre el router principal y la zona donde la señal se debilita. De esa manera, el dispositivo recibe una señal estable —de al menos dos barras de intensidad— y logra retransmitirla con suficiente potencia, ampliando así la cobertura hacia los sectores más alejados de la vivienda.

Para mantener un rendimiento constante y evitar interrupciones, conviene mantener el teléfono conectado al cargador de forma continua. El proceso de repetición exige un alto consumo energético, y si la batería se agota, la red extendida dejará de operar. Con este sencillo ajuste, un dispositivo en desuso puede transformarse en un repetidor eficaz, ofreciendo una solución sustentable y económica para optimizar la conexión a internet dentro del hogar.