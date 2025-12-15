Este es el único trabajo que la IA no podrá reemplazar jamás, según Jeff Bezos

La capacidad de crear soluciones nuevas y útiles se consolida como el rasgo más valioso del escenario laboral contemporáneo.

El avance acelerado de los sistemas de inteligencia artificial modificó de manera profunda la forma en que las nuevas generaciones imaginan su porvenir profesional . En ese escenario atravesado por la automatización, Jeff Bezos , fundador de Amazon y una de las voces más influyentes del ecosistema tecnológico global, aporta una mirada clave sobre qué habilidades seguirán siendo necesarias.

Las elecciones que antes se apoyaban en tradiciones académicas o intereses vocacionales hoy se cruzan con una pregunta central: qué tipo de trabajo podrá sostenerse en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Para Bezos, el debate no pasa por la desaparición del empleo humano, sino por su reconfiguración profunda .

Desde su perspectiva, el futuro laboral no estará definido por competir con las máquinas en términos de eficiencia, sino por potenciar aquellas capacidades que la tecnología no logra reproducir . En ese punto, el empresario pone el foco en una cualidad específica que considera irremplazable.

Desde su perspectiva, la invención es la única tarea que permanecerá exclusivamente humana. Crear algo nuevo, inesperado y con impacto real implica un tipo de pensamiento que no se limita al aprendizaje técnico. Según Jeff Bezos, los conocimientos pueden incorporarse; la creatividad genuina , en cambio, es un rasgo diferencial .

Esa convicción se refleja incluso en sus criterios de selección laboral. En lugar de priorizar trayectorias formales o extensos currículums, el magnate suele centrar la conversación en una pregunta concreta vinculada a la capacidad de haber creado algo propio . Para él, ese antecedente revela más que cualquier listado de títulos.

Lejos de desestimar la tecnología, Bezos identifica áreas profesionales que tendrán un crecimiento sostenido en los próximos años. La ciencia de datos, la ingeniería en robótica, la ciberseguridad y el marketing digital aparecen como campos estratégicos. Todas comparten un rasgo común: combinan saber técnico con una dosis indispensable de creatividad.

En su visión, la inteligencia artificial no elimina el rol humano, pero obliga a cambiar la forma de trabajar. La adaptabilidad deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición básica. Probar, equivocarse y volver a intentar forman parte de un proceso continuo de aprendizaje.

Esa lógica se apoya en experiencias personales. Bezos suele recordar un episodio de su adolescencia, cuando ayudó a su abuelo a reparar maquinaria agrícola sin contar con repuestos. La solución surgió de la improvisación, la prueba y el error, y la necesidad de inventar desde cero. Ese aprendizaje marcó su manera de entender los desafíos.

robótica La creatividad aparece como el principal diferencial frente al avance de la inteligencia artificial. Freepik

Finalmente, el empresario sostiene que la verdadera competencia futura no provendrá de las grandes corporaciones, sino de personas capaces de crear con pocos recursos. Así nacieron proyectos como Apple, Google o Amazon. En ese sentido, la inteligencia artificial democratiza herramientas y amplía las posibilidades de quienes sepan unir imaginación, pensamiento crítico y reinvención constante.