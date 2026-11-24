- El Sol dejará Escorpio para ingresar en Sagitario el domingo 22 de noviembre.
- El nuevo ciclo solar estará asociado con la expansión, los aprendizajes y la búsqueda de nuevas experiencias.
- La temporada sagitariana coincidirá con la Luna llena en Géminis del 24 de noviembre.
- El tránsito tendrá una influencia diferente según el signo y el ascendente de cada persona.
Sol en Sagitario: el domingo comienza una nueva etapa astrológica que se extenderá hasta el 21 de diciembre. Qué áreas de la vida pueden cobrar protagonismo para cada signo durante las últimas semanas dem mes y qué cambia para los 12 signos del zodíaco desde el 22 de noviembre.