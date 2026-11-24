Sol en Sagitario: qué cambia para los 12 signos del zodíaco desde el 22 de noviembre El nuevo período astrológico comenzará el 22 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre. Qué energías estarán presentes y cómo influirán en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Por Agregar C5N en









El Sol ingresará en Sagitario el 22 de noviembre de 2026 y permanecerá en este signo hasta el 21 de diciembre, dando inicio a una nueva etapa astrológica.

El Sol dejará Escorpio para ingresar en Sagitario el domingo 22 de noviembre.

El nuevo ciclo solar estará asociado con la expansión, los aprendizajes y la búsqueda de nuevas experiencias.

La temporada sagitariana coincidirá con la Luna llena en Géminis del 24 de noviembre.

El tránsito tendrá una influencia diferente según el signo y el ascendente de cada persona. Sol en Sagitario: el domingo comienza una nueva etapa astrológica que se extenderá hasta el 21 de diciembre. Qué áreas de la vida pueden cobrar protagonismo para cada signo durante las últimas semanas dem mes y qué cambia para los 12 signos del zodíaco desde el 22 de noviembre.

El Sol dejará Escorpio el 22 de noviembre para ingresar en el signo de la flecha de fuego, asociado con la expansión, el movimiento, los aprendizajes, los viajes y la búsqueda de nuevas perspectivas.

Este cambio de energía modifica el clima astrológico de las próximas semanas y pone el foco en distintas áreas de la vida según el ascendente de cada persona. Además, la temporada sagitariana estará acompañada por una Luna llena en Géminis el 24 de noviembre, que puede sumar noticias, conversaciones y cambios de perspectiva.

Sol en Sagitario: cómo impacta en los 12 signos Aries : viajes, estudios y nuevas experiencias.

: viajes, estudios y nuevas experiencias. Tauro : dinero compartido, intimidad y acuerdos.

: dinero compartido, intimidad y acuerdos. Géminis : pareja, vínculos y conversaciones importantes.

: pareja, vínculos y conversaciones importantes. Cáncer : trabajo, hábitos y organización cotidiana.

: trabajo, hábitos y organización cotidiana. Leo : creatividad, romance, disfrute y proyectos personales.

: creatividad, romance, disfrute y proyectos personales. Virgo : hogar, familia y cuestiones domésticas.

: hogar, familia y cuestiones domésticas. Libra : comunicación, movimiento y nuevos contactos.

: comunicación, movimiento y nuevos contactos. Escorpio: dinero, recursos y prioridades económicas.

Sagitario : identidad, proyectos personales y visibilidad.

: identidad, proyectos personales y visibilidad. Capricornio : descanso, cierre de ciclos y vida privada.

: descanso, cierre de ciclos y vida privada. Acuario : amistades, grupos y proyectos colectivos.

: amistades, grupos y proyectos colectivos. Piscis: trabajo, objetivos profesionales y exposición pública.