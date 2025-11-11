Nuevo internet: cómo es el Wifi 8 que promete funcionar perfecto en eventos multitudinarios

Este avance pone el foco en la estabilidad de la conexión a la red por encima de la velocidad máxima.

El futuro de la conectividad inalámbrica se perfila con la llegada del WiFi 8, una generación diseñada para superar las limitaciones de las versiones anteriores. Su objetivo principal no se limita a un aumento en el rendimiento, sino a eliminar los cortes de conexión que interrumpen la actividad en línea. Además, busca asegurar una estabilidad de red sólida incluso en entornos con alta densidad de usuarios o tráfico intenso, como estadios, centros de convenciones o zonas urbanas congestionadas, transformando la experiencia de conectividad en estos espacios.

Esta nueva iteración representa un cambio importante en la filosofía de desarrollo del WiFi . Mientras la versión anterior se centró en maximizar la velocidad de transferencia de datos, el WiFi 8 se orienta hacia una gestión más inteligente de la red. La mejora no proviene únicamente de un mayor ancho de banda, sino de la implementación de algoritmos y mecanismos avanzados que optimizan el flujo de datos y asignan recursos de manera más eficiente y adaptativa.

El desarrollo de la tecnología inalámbrica se mantiene en constante evolución, con ciclos de innovación que avanzan rápidamente. La industria ya proyecta la llegada de esta versión en los próximos años, posicionándola como el siguiente salto evolutivo tras el WiFi 7. Este avance destaca la necesidad de contar con redes no solo rápidas, sino robustas, capaces de gestionar el creciente número de dispositivos conectados y las exigencias de aplicaciones cada vez más complejas.

El WiFi 8, conocido oficialmente como IEEE 802.11bn, representa la próxima evolución en la tecnología de conexión inalámbrica y marca un cambio de enfoque respecto a sus predecesores. Mientras que generaciones anteriores, como el WiFi 7, se centraron en alcanzar velocidades máximas de descarga, el WiFi 8 prioriza la fiabilidad ultra alta. Su propósito es garantizar una conexión estable y sin interrupciones, incluso en entornos de red saturados, asegurando que los usuarios mantengan un desempeño constante y confiable.

La diferencia principal con versiones anteriores radica en su objetivo central. En lugar de buscar récords de velocidad, el WiFi 8 está diseñado para eliminar cortes de conexión y variaciones bruscas de rendimiento. Esto resulta crucial para aplicaciones sensibles al tiempo, como telemedicina, videojuegos en la nube con menor latencia o videoconferencias en alta resolución. La filosofía detrás de esta generación sostiene que una conexión constante y con baja latencia es más valiosa que una velocidad máxima que difícilmente se mantiene en situaciones reales.

WIFI FREEPIK

Esta nueva generación también aborda el problema de la congestión en espacios con alta densidad de dispositivos. En lugares como estadios, aeropuertos, centros comerciales o fábricas inteligentes, el WiFi 8 implementa mecanismos avanzados de gestión de red. Tecnologías como Coordinated Spatial Reuse y Coordinated Beamforming permiten que varios puntos de acceso se sincronicen, dirigiendo la señal y evitando interferencias, de modo que cada dispositivo reciba su porción de ancho de banda sin conflictos.

Otra mejora significativa se centra en el roaming y la eliminación de zonas muertas. El WiFi 8 permite que múltiples puntos de acceso funcionen como una sola red lógica, evitando que los dispositivos se desconecten y reconecten al moverse entre routers o repetidores. Esto garantiza una conexión fluida y continua, eliminando interrupciones en hogares u oficinas grandes y ofreciendo una cobertura más extensa y confiable.

wifi3-e1537204858800

El estándar 802.11bn también optimiza el consumo energético de los dispositivos conectados. Los routers ajustan la potencia de transmisión según la necesidad real, mientras que los dispositivos cliente pueden entrar en modos de ahorro coordinado. Esta gestión eficiente prolonga la duración de la batería de smartphones y dispositivos del Internet de las Cosas, mejorando la autonomía sin comprometer el desempeño de la conexión.

En cuanto a disponibilidad, fabricantes como Qualcomm y MediaTek trabajan en prototipos y hardware compatible, pero la adopción generalizada requerirá tiempo. Se espera que el estándar IEEE 802.11bn esté completamente aprobado y certificado entre 2028 y 2029, momento a partir del cual los routers y dispositivos compatibles se extenderán al mercado masivo. Sin embargo, algunas funciones clave podrían integrarse gradualmente en equipos premium de alta gama desde 2027, adelantando parcialmente la experiencia WiFi 8.