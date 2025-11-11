11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevo internet: cómo es el Wifi 8 que promete funcionar perfecto en eventos multitudinarios

Este avance pone el foco en la estabilidad de la conexión a la red por encima de la velocidad máxima.

Por
El Wifi que llega para cambiarlo todo.

El Wifi que llega para cambiarlo todo.

  • WiFi 8, o IEEE 802.11bn, prioriza la estabilidad y la fiabilidad de la conexión, eliminando cortes incluso en entornos con alta densidad de usuarios o tráfico intenso.
  • Esta generación implementa algoritmos avanzados que optimizan el flujo de datos, coordinan puntos de acceso y evitan interferencias, garantizando un rendimiento constante y baja latencia.
  • Mejora el roaming y reduce zonas muertas, permitiendo que dispositivos se conecten de manera continua al moverse entre routers o repetidores, ideal para hogares y oficinas grandes.
  • Optimiza el consumo energético de los dispositivos, prolongando la duración de la batería sin comprometer la experiencia de conectividad, con disponibilidad completa proyectada entre 2028 y 2029.

El futuro de la conectividad inalámbrica se perfila con la llegada del WiFi 8, una generación diseñada para superar las limitaciones de las versiones anteriores. Su objetivo principal no se limita a un aumento en el rendimiento, sino a eliminar los cortes de conexión que interrumpen la actividad en línea. Además, busca asegurar una estabilidad de red sólida incluso en entornos con alta densidad de usuarios o tráfico intenso, como estadios, centros de convenciones o zonas urbanas congestionadas, transformando la experiencia de conectividad en estos espacios.

Con estos tres hábitos simples, WhatsApp puede mantenerse liviano, eficiente y sin afectar la capacidad del celular.
Te puede interesar:

Tres trucos para que WhatsApp no te coma toda la memoria del celular

Esta nueva iteración representa un cambio importante en la filosofía de desarrollo del WiFi. Mientras la versión anterior se centró en maximizar la velocidad de transferencia de datos, el WiFi 8 se orienta hacia una gestión más inteligente de la red. La mejora no proviene únicamente de un mayor ancho de banda, sino de la implementación de algoritmos y mecanismos avanzados que optimizan el flujo de datos y asignan recursos de manera más eficiente y adaptativa.

wifi

El desarrollo de la tecnología inalámbrica se mantiene en constante evolución, con ciclos de innovación que avanzan rápidamente. La industria ya proyecta la llegada de esta versión en los próximos años, posicionándola como el siguiente salto evolutivo tras el WiFi 7. Este avance destaca la necesidad de contar con redes no solo rápidas, sino robustas, capaces de gestionar el creciente número de dispositivos conectados y las exigencias de aplicaciones cada vez más complejas.

De qué se trata el nuevo internet conocido como Wifi 8

El WiFi 8, conocido oficialmente como IEEE 802.11bn, representa la próxima evolución en la tecnología de conexión inalámbrica y marca un cambio de enfoque respecto a sus predecesores. Mientras que generaciones anteriores, como el WiFi 7, se centraron en alcanzar velocidades máximas de descarga, el WiFi 8 prioriza la fiabilidad ultra alta. Su propósito es garantizar una conexión estable y sin interrupciones, incluso en entornos de red saturados, asegurando que los usuarios mantengan un desempeño constante y confiable.

La diferencia principal con versiones anteriores radica en su objetivo central. En lugar de buscar récords de velocidad, el WiFi 8 está diseñado para eliminar cortes de conexión y variaciones bruscas de rendimiento. Esto resulta crucial para aplicaciones sensibles al tiempo, como telemedicina, videojuegos en la nube con menor latencia o videoconferencias en alta resolución. La filosofía detrás de esta generación sostiene que una conexión constante y con baja latencia es más valiosa que una velocidad máxima que difícilmente se mantiene en situaciones reales.

WIFI

Esta nueva generación también aborda el problema de la congestión en espacios con alta densidad de dispositivos. En lugares como estadios, aeropuertos, centros comerciales o fábricas inteligentes, el WiFi 8 implementa mecanismos avanzados de gestión de red. Tecnologías como Coordinated Spatial Reuse y Coordinated Beamforming permiten que varios puntos de acceso se sincronicen, dirigiendo la señal y evitando interferencias, de modo que cada dispositivo reciba su porción de ancho de banda sin conflictos.

Otra mejora significativa se centra en el roaming y la eliminación de zonas muertas. El WiFi 8 permite que múltiples puntos de acceso funcionen como una sola red lógica, evitando que los dispositivos se desconecten y reconecten al moverse entre routers o repetidores. Esto garantiza una conexión fluida y continua, eliminando interrupciones en hogares u oficinas grandes y ofreciendo una cobertura más extensa y confiable.

wifi3-e1537204858800

El estándar 802.11bn también optimiza el consumo energético de los dispositivos conectados. Los routers ajustan la potencia de transmisión según la necesidad real, mientras que los dispositivos cliente pueden entrar en modos de ahorro coordinado. Esta gestión eficiente prolonga la duración de la batería de smartphones y dispositivos del Internet de las Cosas, mejorando la autonomía sin comprometer el desempeño de la conexión.

En cuanto a disponibilidad, fabricantes como Qualcomm y MediaTek trabajan en prototipos y hardware compatible, pero la adopción generalizada requerirá tiempo. Se espera que el estándar IEEE 802.11bn esté completamente aprobado y certificado entre 2028 y 2029, momento a partir del cual los routers y dispositivos compatibles se extenderán al mercado masivo. Sin embargo, algunas funciones clave podrían integrarse gradualmente en equipos premium de alta gama desde 2027, adelantando parcialmente la experiencia WiFi 8.

Noticias relacionadas

El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Gemini 2.0 suma herramientas para trabajar y aprender más rápido.

Los mejores trucos para aprovechar al máximo a Gemini, la inteligencia artificial de Google

El modelo permite evitar límites usando la versión web en Google AI Studio.

Así se puede editar fotos gratis y sin límites con Nano Banana desde el celular

Descubrí en qué lugar de la casa es mejor tener el Wifi.

Qué tan lejos de la cama debés dejar el router del Wifi para que no afecte tu sueño

Muchos asumen que si su conexión de casa es de 300 Mbps, el televisor también usa esa velocidad. No es así. La mayoría de las Smart TV usan una tarjeta de red que no supera los 100 Mbps, aunque el plan contratado sea mucho más rápido.
play

Cómo podés conectar el Smart Tv a tu Wifi para que tenga mejor internet

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Hace 11 minutos
El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Hace 14 minutos
La historia de esta mujer que terminpo con un diagnóstico de no creer

Quería correr una maratón e ignoró los dolores por casi 6 meses: los médicos revelaron lo peor

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 21 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 26 minutos