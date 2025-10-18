18 de octubre de 2025 Inicio
Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Presionar un botón antes de acostarse puede determinar si la noche transcurre tranquila o se llena de riesgos ocultos.

Millones de personas en todo el mundo dejan su teléfono móvil sobre la mesilla de noche, generalmente con la conexión WiFi activa y las notificaciones encendidas, justo antes de dormir. Esta práctica se percibe como un hábito inofensivo e incluso útil, ya que permite usar el dispositivo como alarma o tenerlo a mano. No obstante, lo que parece una rutina cotidiana oculta riesgos que generan alerta entre diversos especialistas.

Así podés conectar tu celular al Wifi en segundos aunque no tengas la contraseña

Expertos en sueño, tecnología y ciberseguridad advierten sobre las posibles consecuencias negativas de este hábito. Mantener el dispositivo cerca y conectado durante la noche puede resultar más dañino de lo que muchos creen. Sus efectos no se limitan a la salud física, sino que también impactan en el bienestar general y en distintos aspectos de la vida cotidiana.

La preocupación principal se centra en cómo la luz azul de la pantalla y las interrupciones sonoras o vibratorias de las notificaciones afectan la calidad del sueño, dificultando alcanzar fases de descanso profundo. Además, los expertos señalan riesgos de ciberseguridad relacionados con la conexión WiFi constante y las distracciones que provocan los "últimos chequeos" a la pantalla, extendiendo el tiempo despierto y repercutiendo directamente en la salud y el rendimiento diario.

Así es la promoción del Día de la Madre que tiene Cuenta DNI en octubre 2025

Desactivar la conexión WiFi del teléfono móvil antes de dormir constituye una medida sencilla que expertos en bienestar y tecnología recomiendan con insistencia. Este hábito, que muchas personas pasan por alto, influye directamente en la calidad del descanso y en la seguridad del dispositivo, mejorando notablemente la experiencia de sueño.

Uno de los principales beneficios de cortar el WiFi está relacionado con la continuidad del sueño. Al desconectar la conexión a internet, se evita la llegada constante de notificaciones, mensajes de aplicaciones y actualizaciones automáticas. La ausencia de alertas sonoras, vibratorias o lumínicas previene microdespertares que fragmentan el ciclo de descanso, facilitando alcanzar fases más profundas y reparadoras.

La desconexión también funciona como una barrera psicológica poderosa. Saber que el teléfono no recibirá contenido nuevo permite desvincular la mente de las demandas del mundo digital. Esto favorece una transición más fluida hacia el descanso y ayuda a conciliar el sueño rápidamente, sin la tentación de realizar una última revisión de redes sociales o correos.

Desde el punto de vista tecnológico, apagar el WiFi beneficia la batería del dispositivo. Cuando el teléfono permanece conectado, realiza escaneos constantes en busca de redes disponibles y mantiene abiertas conexiones con servidores. Al cortar esta actividad, se reduce el consumo de energía de fondo, preservando la carga y minimizando el calor generado durante la noche.

En términos de ciberseguridad, esta práctica ofrece una capa adicional de protección. Mantener el WiFi encendido expone el dispositivo a posibles vulnerabilidades de red, especialmente si se conecta a redes públicas o poco seguras durante el día. Desactivarlo durante la noche disminuye la ventana de oportunidad para que amenazas externas intenten acceder al teléfono mientras este se encuentra inactivo.

Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Tres maneras de compartir tu red de wifi sin revelar la contraseña

Para el cuerpo, reducir la exposición a la radiación electromagnética, aunque en niveles bajos y generalmente considerados seguros, constituye un factor que algunos especialistas en salud valoran. Evitar la transmisión constante de datos mientras el dispositivo permanece cerca de la cabeza se percibe como una medida preventiva que contribuye al bienestar general.

En síntesis, apagar el WiFi convierte el teléfono de un portal constante de información y posibles interrupciones en un simple despertador. Los efectos son múltiples: mejora la higiene del sueño al eliminar distracciones, conserva la energía del equipo y refuerza la seguridad digital, promoviendo un descanso más profundo y una experiencia tecnológica nocturna más saludable.

