Los 11 electrodomésticos que suben el gasto de electricidad por estar conectados pese a no usarse

Cuando se trata del funcionamiento de un hogar, los electrodomésticos son fundamentales para el día a día. Sin embargo, contribuyen e impactan significativamente en el costo de la electricidad, por lo que muchas personas se preguntaron qué hábitos podían llevar a cabo para disminuirlo.

Los expertos resaltan que una de las prácticas más efectivas es la de desconectar ciertos electrodomésticos cuando no se utilizan, especialmente durante la noche, ya que pueden seguir consumiendo energía sin que los usuarios lo perciban. A esto se lo conoce como "consumo fantasma".

Este sencillo hábito puede impactar no solo de forma positiva en la boleta, sino que además contribuye a disminuir la presión sobre la red eléctrica y reduce la huella ambiental. Por otra parte, ayuda a prolongar la vida útil de los equipos, ya que evita sobrecargas y posibles daños derivados de picos de tensión eléctrica, como incendios o cortocircuitos.

Los electrodomésticos que consumen energía pese a no usarse La Comisión Federal de Electricidad en México, junto con otros organismos dedicados a la eficiencia energética, ha identificado cuáles electrodomésticos consumen más energía pese a no usarse: