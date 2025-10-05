5 de octubre de 2025 Inicio
Fue compañero de Cristiano Ronaldo en dos clubes y reveló que sufrió ataques de pánico y ansiedad

El delantero admitió en 2024 que atravesó un problema de salud mental. Su relato expuso las consecuencias invisibles del alto rendimiento.

Admitió haber atravesado episodios de depresión y crisis de ansiedad.

Álvaro Morata sorprendió en 2024 con una confesión que dejó al descubierto el lado menos visible del fútbol profesional. El delantero español, que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y en la Juventus, admitió haber atravesado episodios de depresión y crisis de ansiedad que condicionaron su vida personal y su carrera deportiva.

En una entrevista concedida al programa Herrera en COPE, el jugador de la selección española relató que esos momentos oscuros marcaron una de sus temporadas y lo llevaron a tomar una de las decisiones más importantes de su trayectoria, como fue la de dejar el Atlético de Madrid y mudarse a Italia para jugar en el Milan. Según contó, las críticas y ataques que recibía fuera del campo se volvieron insoportables y repercutieron en su salud mental.

El propio Morata detalló que situaciones cotidianas, como salir a cenar o hacer compras con sus hijos, se convirtieron en un martirio. Explicó que los comentarios hirientes en espacios públicos afectaron no solo a su confianza, sino también a la relación con su familia, hasta el punto de sentir vergüenza de estar en la calle con su entorno familiar.

El atacante reconoció que hubo instantes en los que pensó que no volvería a jugar al fútbol. Con el apoyo de profesionales de la salud, su entorno cercano y referentes del Atlético como Simeone y Koke, logró salir adelante. Aun así, remarcó que lo vivido fue tan intenso que necesitó un cambio radical para poder continuar con su carrera.

Alvaro Morata

Los títulos que ganó Álvaro Morata en su carrera

El recorrido de Álvaro Morata está acompañado de una extensa cantidad de títulos en su vidriera. Junto a Cristiano Ronaldo, con el Real Madrid, su club formador, levantó la Copa del Rey en 2011 y la Liga de España en 2012, además de la Champions League de 2014 y 2017, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en 2016.

En su paso por la Juventus de Italia cosechó títulos nacionales como la Serie A en 2015 y 2016, Coppa Italia en ambas temporadas y la Supercopa de Italia en 2015. Más adelante, regresó a Turín para sumar otra Coppa Italia en 2021 y una Supercopa en 2020. En algunas de estas competencias también compartió equipo con el portugués.

Álvaro Morata

Su etapa en la Premier League le permitió sumar la FA Cup con el Chelsea en 2018, mientras que en Turquía, defendiendo los colores del Galatasaray, obtuvo la Copa de Turquía y la Superliga en 2025. Finalmente, ya con la camiseta del Milan, celebró la Supercopa de Italia en 2024.

En el plano internacional, Morata se convirtió en campeón de la Eurocopa con España en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023, logros que consolidan su figura como uno de los delanteros más exitosos de su generación.

