1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Tras el cierre de servicios piratas, crece el interés por plataformas gratuitas y seguras que ofrecen películas, series y documentales sin riesgos.

Por
Tras el cierre definitivo de Magis TV

Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Mackan

El cierre de Magis TV volvió a poner sobre la mesa un tema que muchos usuarios esquivan: los peligros de las plataformas piratas. Virus, robo de información y estafas digitales no son historias inventadas, sino situaciones cada vez más frecuentes para quienes apuestan por estos servicios. Ante este panorama, la búsqueda de alternativas gratuitas, seguras y legales ganó un nuevo protagonismo.

La app de mapas de Google desconcertó a sus usuarios al sumar un ícono de una hoja verde.
Te puede interesar:

Sorprendió a muchos: qué significa la hoja verde que figura en Google Maps

Hoy, descargar aplicaciones desde tiendas oficiales como Google Play o App Store es la forma más simple de evitar dolores de cabeza. Ahí aparecen opciones que, aunque no tengan los estrenos de cartelera, ofrecen un catálogo más que interesante con películas, series, documentales e incluso canales en vivo. Y lo mejor: no piden datos bancarios ni registros extraños que despierten sospechas.

Entre las plataformas más destacadas se encuentran Pluto TV y YouTube, dos gigantes que funcionan en televisores inteligentes, celulares, tablets y computadoras. Cada una tiene sus particularidades, pero comparten lo más importante: permiten disfrutar de contenido de manera segura, sin exponerse a riesgos digitales innecesarios.

PLUTO TV (interior de nota)

Pluto TV

Esta aplicación gratuita se convirtió en un clásico para quienes buscan canales en vivo sin pagar un peso. La propuesta se basa en una grilla que imita la televisión tradicional, con géneros que van desde el cine y las series hasta realities, deportes y documentales. Además, suma una sección bajo demanda con títulos organizados por categorías.

La experiencia es sencilla: basta con instalar la app oficial, elegir el canal o la película y darle play. Nada de registros complicados ni pedidos de tarjetas de crédito. El sistema se financia con anuncios que aparecen entre los contenidos, pero que resultan mucho menos invasivos que los de otras plataformas gratuitas.

Una de sus ventajas es la variedad de canales temáticos, donde es posible encontrar desde maratones de series retro hasta transmisiones de concursos de cocina o documentales de historia. Todo con la tranquilidad de saber que se trata de contenido autorizado y sin rastro de malware en el camino.

youtube.jpg

YouTube

Aunque muchos lo asocian solo con videoclips o creadores de contenido, YouTube también funciona como un gran archivo de películas clásicas, documentales y producciones independientes. En su catálogo abundan títulos de dominio público y estrenos que los mismos estudios suben de manera oficial a sus canales.

Lo atractivo es que no exige datos personales ni bancarios para acceder al contenido gratuito. Basta con escribir el nombre de la película en el buscador y revisar las listas de reproducción de canales verificados. En algunos casos, incluso se puede activar subtítulos automáticos o ajustar la calidad del video para mejorar la experiencia.

Además, con funciones como la reproducción en segundo plano en dispositivos móviles o la posibilidad de crear listas personalizadas, YouTube se convierte en un aliado versátil para quienes quieren mirar algo rápido sin complicaciones.

Noticias relacionadas

Cómo evitar que nos espíen a través de los dispositivos.

El dispositivo que todos tienen en su casa y que puede espiarte: es un peligro

Electronic Arts cambia de dueño tras 43 años.

Electronic Arts fue vendida por u$s55 mil millones: quién compró al gigante del gaming

Con simples pasos, cualquier usuario puede crear imágenes realistas y personalizadas.

Paso a paso, cómo hacer una foto con un famoso con inteligencia artificial

Reiniciar el teléfono periódicamente refresca procesos y garantiza mayor fluidez.

Adiós al celular "lenteja": cómo hacer para que funcione más rápido en solo 1 minuto

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

Un uso responsable del horno eléctrico contribuye al ahorro energético en el hogar.

Los mejores consejos para no gastar mucha energía con el horno eléctrico

Rating Cero

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 10 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 22 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 22 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 23 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 23 minutos