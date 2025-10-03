Cuándo llega el iPhone 17 a la Argentina: este será su precio

Apple confirmó el arribo de su nuevo modelo al mercado local. Habrá precios oficiales en pesos y disponibilidad antes de fin de año.

La expectativa crece entre los usuarios argentinos que buscan acceder a un dispositivo de última generación.

La nueva generación de Apple ya es una realidad. El iPhone 17 comenzó a venderse en diferentes mercados internacionales y su desembarco en Argentina está confirmado , con valores oficiales en pesos que permiten anticipar cuánto deberán invertir quienes deseen tenerlo en sus manos.

La compañía presentó una familia renovada de equipos , en la que además del modelo base se destacan el iPhone 17 Pro, el Pro Max y la gran sorpresa: el iPhone Air, una versión ultradelgada que reemplaza a la antigua línea Plus. A eso se suman mejoras de software y un chip más potente que prometen un salto de rendimiento respecto a los modelos anteriores.

Con precios ya definidos por distribuidores autorizados y fechas de llegada confirmadas, la expectativa crece entre los usuarios argentinos que buscan acceder a un dispositivo de última generación con soporte oficial en el país.

En Estados Unidos, los valores fijados por Apple para la versión de 256 GB son los siguientes: el iPhone 17 cuesta 799 dólares, el iPhone Air 999 dólares, el iPhone 17 Pro 1099 dólares y el iPhone 17 Pro Max 1199 dólares.

En Argentina, Maximstore difundió los precios en pesos, tomando como referencia la cotización del dólar al momento del anuncio:

iPhone 17: $2.000.000

iPhone Air: $2.550.000

iPhone 17 Pro: $2.800.000

iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

Alejandro Goldín, gerente general de la firma, destacó que “por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”.

Iphone 17.jpg

Cuándo llega el iPhone 17 en Argentina

La modificación de los aranceles de importación aplicada este año por el gobierno nacional permitió acelerar los tiempos de disponibilidad en el mercado local. A diferencia de lanzamientos anteriores, donde había largas demoras, esta vez los plazos están claramente definidos.

Desde Maximstore confirmaron que el iPhone 17 llegará a finales de octubre, mientras que en MacStation estiman que los equipos estarán listos para la venta hacia mediados de noviembre. Con este cronograma, la nueva línea de Apple desembarcará en el país antes de las fiestas, un período clave para el consumo de tecnología.