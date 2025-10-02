2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué aplicación hace que tu teléfono funcione más lento según la inteligencia artificial

La IA tiene un truco para que recuperes la velocidad de tu celular y se puede hacer en muy pocos pasos.

Por
La inteligencia artificial anunció que aplicaciones deberías borrar para que no se te alentice demasiado el celular.

La inteligencia artificial anunció que aplicaciones deberías borrar para que no se te alentice demasiado el celular.

Pexels

Hay varios motivos por los que tu celular puede estar funcionando lento. Pero si no quieres llevarlo a reparar para ahorrar dinero o porque no tienes tiempo, la inteligencia artificial tiene algunos trucos para recuperar la velocidad de tu smartphone en pocos pasos y sin ser un experto.

En un contexto donde el estrés es cada vez más común, un entorno que prioriza la calma y la conexión con la naturaleza cobra un valor especial.
Te puede interesar:

Cuáles son las ciudades más lindas del mundo según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial explicó que una solución efectiva es desactivar las animaciones del sistema. Esta función se refiere a los efectos visuales que ves al abrir y cerrar aplicaciones, o al navegar por los menús. Son agradables para la vista pero consumen muchos recursos y ralentizan el equipo, sobre todo si es de gama media o baja.

Cuál es la aplicación que genera lentitud en tu teléfono según la inteligencia artificial

Para desactivar esta función tienes que ir a Ajustes, buscar la opción “Información del teléfono” o “Acerca del teléfono”, localizar el “número de compilación” y tocar repetidamente sobre esa opción hasta que aparezca un mensaje que diga “¡Ahora eres desarrollador!”.

SOS celular
Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Regresa al menú principal de Ajustes y ve a “Opciones de desarrollador”. Busca la sección “Dibujo” y encontrarás tres opciones: Escala de animación, Escala de transición-animación o Escala de duración de animador. Toca cada una de ellas y selecciona “Animación desactivada” o prueba con “0.5x” para que las animaciones consuman menos energía.

La inteligencia artificial también recomendó actualizar el sistema operativo y las aplicaciones ya que suelen incluir mejoras en el rendimiento y correcciones de errores. O escanear el celular en busca de virus o software malicioso que puede ser la causa de la lentitud. Y si nada de lo anterior funciona, lo mejor es restablecer tu smartphone de fábrica, aunque se borrarán tus fotos, aplicaciones y datos.

IA Habilidades
La inteligencia artificial, mediante el análisis de datos y tendencias, señala que existen habilidades muy demandadas que no requieren años de estudio.

La inteligencia artificial, mediante el análisis de datos y tendencias, señala que existen habilidades muy demandadas que no requieren años de estudio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

¿Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial?. 

Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial

Con simples pasos, cualquier usuario puede crear imágenes realistas y personalizadas.

Paso a paso, cómo hacer una foto con un famoso con inteligencia artificial

Un modelo de inteligencia artificial evaluó los rasgos de cada signo zodiacal y determinó la ocupación ideal según el perfil astrológico.  

Cuál es el mejor destino para ir de vacaciones según tu signo según la inteligencia artificial

Esta actualización ubica a Google como pionero en la integración de IA en búsquedas cotidianas.

Qué es el Modo IA de Google que sorprendió a todos en septiembre 2025

La inteligencia artificial se está incorporando cada vez más en la vida cotidiana y sus herramientas resultan útiles para planificar distintas etapas. Incluso, pueden orientar sobre qué lugares elegir al momento de comenzar una nueva vida tras la jubilación.

Qué destino es el mejor para visitar en Argentina después de jubilarte según la inteligencia artificial

Rating Cero

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
play

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Esto ocurre con NOVA, considerada por muchos como la serie de Marvel más esperada.

Esta esperada serie de Marvel fue frenada y los fans deberán aguardar: ¿qué pasó?

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

últimas noticias

Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Venezuela inauguró la Navidad: cómo fueron los festejos y por qué se adelantaron

Hace 17 minutos
Protestas Madrid por Palestina 

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hace 25 minutos
El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 

¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

Hace 25 minutos
play
Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Hace 38 minutos
play

Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años

Hace 1 hora