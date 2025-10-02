Qué aplicación hace que tu teléfono funcione más lento según la inteligencia artificial La IA tiene un truco para que recuperes la velocidad de tu celular y se puede hacer en muy pocos pasos. Por







Hay varios motivos por los que tu celular puede estar funcionando lento. Pero si no quieres llevarlo a reparar para ahorrar dinero o porque no tienes tiempo, la inteligencia artificial tiene algunos trucos para recuperar la velocidad de tu smartphone en pocos pasos y sin ser un experto.

La inteligencia artificial explicó que una solución efectiva es desactivar las animaciones del sistema. Esta función se refiere a los efectos visuales que ves al abrir y cerrar aplicaciones, o al navegar por los menús. Son agradables para la vista pero consumen muchos recursos y ralentizan el equipo, sobre todo si es de gama media o baja.

Cuál es la aplicación que genera lentitud en tu teléfono según la inteligencia artificial Para desactivar esta función tienes que ir a Ajustes, buscar la opción “Información del teléfono” o “Acerca del teléfono”, localizar el “número de compilación” y tocar repetidamente sobre esa opción hasta que aparezca un mensaje que diga “¡Ahora eres desarrollador!”.

Regresa al menú principal de Ajustes y ve a “Opciones de desarrollador”. Busca la sección “Dibujo” y encontrarás tres opciones: Escala de animación, Escala de transición-animación o Escala de duración de animador. Toca cada una de ellas y selecciona “Animación desactivada” o prueba con “0.5x” para que las animaciones consuman menos energía.

La inteligencia artificial también recomendó actualizar el sistema operativo y las aplicaciones ya que suelen incluir mejoras en el rendimiento y correcciones de errores. O escanear el celular en busca de virus o software malicioso que puede ser la causa de la lentitud. Y si nada de lo anterior funciona, lo mejor es restablecer tu smartphone de fábrica, aunque se borrarán tus fotos, aplicaciones y datos.