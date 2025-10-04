El electrodoméstico que te puede dar un fuerte dolor de cabeza con el internet lento Si el router está cerca de este dispositivo, puede afectar la calidad y velocidad de la señal de WiFi. Cuál es el mejor lugar de la casa para ubicarlo. Por







Este aparato puede hacer que el WiFi funcione mal.

El router es uno de los dispositivos más importantes dentro del hogar, y también el que suele darnos más dolores de cabeza. Aunque solemos responsabilizar a la empresa proveedora de internet por problemas como microcortes o una señal débil, muchas veces el motivo es la interferencia de otro electrodoméstico.

Elegir correctamente la ubicación del router es fundamental para garantizar que el WiFi llegue sin interrupciones a toda la casa. Por el contrario, si se encuentra rodeado de otros dispositivos, estos pueden afectar la calidad y velocidad de la señal, provocando que funcione más lento de lo que debería.

Según los expertos, lo mejor es que esté en espacios centrales y abiertos, como el living o el salón principal, y mantenerlo alejado tanto de paredes gruesas como de dispositivos de alto consumo. También es clave que no se superponga simultáneamente con varios aparatos que funcionen con Bluetooth.

Por qué el microondas afecta a la señal de internet del WiFi Un dato que muchas personas desconocen es que el horno microondas puede afectar la señal del router. Esto se debe a que el electrodoméstico comparte con el WiFi la banda de frecuencia de 2.4 GHz y, si los dispositivos están ubicados uno al lado del otro, la velocidad de internet puede reducirse a la mitad.