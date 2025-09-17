17 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo recuperarlo: qué debés hacer si perdés acceso a tu Whatsapp

Existen pasos simples para recuperar el control de tu perfil. Alertar contactos y activar verificaciones es clave para evitar fraudes.

Por
Cada acción aporta a recuperar la tranquilidad y blindar el perfil frente a futuros intentos de fraude.

Cada acción aporta a recuperar la tranquilidad y blindar el perfil frente a futuros intentos de fraude.

Freepik

Perder el acceso a WhatsApp es una situación que puede generar preocupación de inmediato, ya sea por un intento de hackeo o por un ingreso indebido a la cuenta. Frente a estos casos, existen pasos concretos que permiten recuperar el perfil y reforzar su seguridad para evitar nuevos inconvenientes.

Tener el modo oculto activado en WhatsApp puede ser una gran manera de evitar situaciones incómodas.
La aplicación de mensajería más utilizada del mundo concentra conversaciones personales, laborales y datos sensibles, lo que la convierte en un blanco frecuente para ciberataques. Por eso, conocer el procedimiento de recuperación y las herramientas de protección disponibles resulta clave para resguardar la información y minimizar riesgos.

Con medidas simples, es posible volver a controlar la cuenta y garantizar que cualquier acceso no autorizado quede bloqueado. Desde mantener activa la línea telefónica hasta denunciar el hecho a las autoridades, cada acción aporta a recuperar la tranquilidad y blindar el perfil frente a futuros intentos de fraude.

hombre preocupado con celular

Qué hacer si no tenés acceso a tu Whatsapp

El primer paso es conservar activa la línea asociada, ya que el número es indispensable para recibir el código de verificación que habilita el reingreso. Dar de baja la línea complica la recuperación y prolonga la exposición de la cuenta.

Mientras tanto, es recomendable alertar a los contactos por otros medios para evitar que caigan en posibles engaños realizados desde el perfil comprometido. No se debe reportar la cuenta hackeada, porque esto podría derivar en una inhabilitación que complique aún más el proceso.

La forma más directa de recuperar el acceso es iniciar sesión desde otro dispositivo con el número afectado y validar la identidad con el código de seis dígitos que llegará por SMS o llamada. Si estaba activa la verificación en dos pasos, también se solicitará el PIN correspondiente. En caso de no tenerlo, será necesario esperar siete días para ingresar nuevamente. Una vez completado este proceso, cualquier acceso no autorizado quedará automáticamente desconectado.

Robo celular

También es importante realizar la denuncia ante las autoridades locales para dejar constancia del hecho. En la Ciudad de Buenos Aires, el organismo indicado es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a través del correo oficial [email protected], detallando lo ocurrido e incluyendo el número de teléfono afectado.

Para reforzar la seguridad a futuro, la plataforma recomienda activar la verificación en dos pasos y registrar un correo electrónico de respaldo. Además, se aconseja cambiar el PIN si ya estaba configurado, no compartir nunca los códigos de validación, revisar con frecuencia los dispositivos vinculados y ajustar la privacidad de los chats y grupos.

Otras medidas útiles incluyen mantener la aplicación actualizada, modificar contraseñas de otras cuentas asociadas y compartir esta información para que más usuarios conozcan cómo actuar frente a intentos de fraude digital. Los canales de soporte oficial de WhatsApp también ofrecen asistencia personalizada mediante su formulario web o correo de contacto.

