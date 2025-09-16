Cómo activar el "modo oculto" en WhatsApp para que nadie sepa qué hacés en la aplicación

La app de mensajería instantánea de Meta permite elegir quién puede ver tu actividad y quién no. Una función clave para mantener la privacidad en tiempos de hiperconexión.

WhatsApp se convirtió en el canal de comunicación más usado del mundo, tanto para charlas rápidas entre amigos como para intercambios laborales. Esa presencia constante trae consigo un detalle que a muchos les resulta incómodo: los indicadores de última conexión y el estado “en línea”. Lo que para algunos es práctico, para otros puede sentirse como una ventana abierta.

Adiós a las estafas: paso a paso, así se activa el modo "anti robo" en WhatsApp

En ese contexto, el famoso “ modo oculto ” apareció como una solución para quienes quieren tener mayor control. No se trata de un único botón, sino de un conjunto de ajustes que la aplicación fue sumando con el tiempo para dar más margen de decisión sobre qué mostrar y qué esconder .

Activar estas funciones no solo ayuda a cuidar la privacidad : también reduce la presión social de tener que responder enseguida o dar explicaciones sobre la propia actividad. Porque, seamos honestos, más de una vez alguien leyó un mensaje y prefirió contestar después, sin que eso signifique falta de interés.

El paso a paso es simple. Desde el menú principal, hay que ir a Configuración , luego Privacidad y entrar en la opción Hora de última vez y en línea . Allí aparecen cuatro alternativas:

Todos

Mis contactos

Mis contactos, excepto...

Nadie

Cada usuario puede elegir el nivel de exposición que le resulte cómodo. Eso sí, la aplicación aplica una regla clara: si bloqueás tu última conexión, tampoco vas a poder ver la de los demás. Es una especie de “trato justo” que busca mantener la reciprocidad.

El mismo apartado también permite definir quién ve tu estado en línea, lo que suma un filtro extra para quienes no quieren que cada movimiento quede registrado.

WhatsApp La aplicación de mensajería instantánea, la más popular del mundo, continúa sorprendiendo con innovaciones que se implementan tanto en dispositivos Android como iOS Freepik

Beneficios de ocultar la última conexión de WhatsApp

Más allá de lo técnico, la utilidad de este “modo oculto” es evidente. Evita que terceros saquen conclusiones sobre tus horarios, ayuda a manejar mejor el tiempo y previene malos entendidos.

Un ejemplo concreto: alguien que recibe mensajes laborales fuera de hora puede mantener la cortesía de leerlos, pero sin quedar expuesto a la presión de contestar en el momento. Del mismo modo, personas que buscan un descanso digital encuentran en esta función un aliado para evitar interrupciones.

El “modo oculto” también se complementa con otras herramientas, como los mensajes temporales, los chats bloqueados con huella o contraseña y la opción de decidir quién te agrega a grupos. En conjunto, forman un escudo que cada usuario puede ajustar según su estilo de vida y sus necesidades.