Las mejores 4 aplicaciones seguras y gratuitas para ver películas y series

Es posible disfrutar de estos contenidos sin riesgos. Estas apps funcionan con publicidad y acceso seguro.

Algunas priorizan contenidos lineales (canales que siguen una programación fija), otras se enfocan en películas bajo demanda.

Encontrar aplicaciones legales y gratuitas para ver películas y series es una opción perfecta para quienes quieren entretenimiento sin pagar por estos contenidos. Entre las diversas plataformas que ofrecen estos servicios, hay cuatro que son confiables y que funcionan con publicidad (es decir, no requieren suscripción), ofreciendo catálogos variados para disfrutar en cualquier momento.

Estos servicios gratuitos están ganando relevancia como alternativas a los grandes gigantes del streaming. Aunque no ofrecen todos los estrenos del día, compensan con una buen abanico de títulos, canales en vivo y accesibilidad desde múltiples dispositivos. Además, su modelo basado en anuncios permite que sean sostenibles sin cobrar al usuario.

Cada plataforma tiene sus particularidades, ya que algunas priorizan contenidos lineales (canales que siguen una programación fija), otras se enfocan en películas bajo demanda o mezclan ambos formatos.

Mercado Play

Mercado Play

Mercado Play es la plataforma de streaming de Mercado Libre que permite acceder gratuitamente a series y películas sin necesidad de pagar suscripción. La oferta abarca más de 2.500 títulos disponibles en varios países de Latinoamérica, y agrega canales lineales en vivo mediante una reciente asociación con Castlabs para ampliar su servicio. El servicio incluye anuncios con pausas promedio de 30 segundos, lo cual lo hace tolerable comparado con otras plataformas similares, y está disponible para dispositivos móviles, smart TVs y TV Box.

Pluto Tv

Pluto TV

Pluto TV es uno de los más conocidos servicios de streaming gratuito con publicidad. Ofrece cientos de canales en vivo y miles de contenidos a pedido, replicando el modelo de televisión tradicional pero en formato digital. La plataforma no requiere cuenta para ver la mayoría de los contenidos, lo que simplifica su acceso.

Plex

Aunque Plex es conocido como servidor de contenido personal, también funciona como plataforma de streaming gratuita con anuncios. Brinda acceso sin costo a más de 600 canales en vivo y un catálogo con decenas de miles de películas y series a demanda. No exige tarjeta de crédito ni suscripción obligatoria, ya que el modelo se sustenta con publicidad entre los contenidos.

Plex

VIX

VIX es una plataforma gratuita en español que ofrece una mezcla de novelas, series, películas, noticias y deportes. Dispone de más de 100 canales, tanto en vivo como bajo demanda, y permite consumir muchos de sus contenidos sin costo. Algunos contenidos especiales o estrenos pueden estar disponibles mediante planes premium, pero su base de oferta gratuita es amplia y establecida.

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del dont ask, dont tell.
