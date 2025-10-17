IR A
Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Con apenas dos temporadas, se consolidó como una de las mejores producciones de true crime de la plataforma de streaming.

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.

Netflix

Los fanáticos del género criminal y de los casos policiales reales, también conocidos como true crime, pueden encontrar una de las mejores producciones sobre el tema en Netflix: una serie de dos temporadas con una trama de asesinos seriales que te mantiene pegado al sillón.

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
Se trata de Mindhunter, creada por David Fincher, el mismo director de películas como Seven y Zodiac. La historia se basa en el libro Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit, que cuenta cómo dos agentes del FBI entrevistaron a violadores y asesinos seriales para desarrollar sus perfiles psicológicos.

Mindhunter tiene solo dos temporadas que se estrenaron entre 2017 y 2020, dejando a los fans y a la crítica con ganas de más. Sin embargo, hay una esperanza: en junio de este año, el actor Holt McCallany reveló que estaba hablando con Fincher para revivir la historia como una trilogía de películas.

Mindhunter

Netflix: sinopsis de Mindhunter

A finales de los años '70, los agentes especiales Holden Ford y Bill Tench, integrantes de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, deciden llevar adelante una investigación revolucionaria: desarrollar la ciencia criminal al armar perfiles psicológicos de asesinos seriales y violadores.

Con ese objetivo, los agentes entrevistan a algunos de los presos más peligrosos de los Estados Unidos para entender cómo piensan, por qué eligen a sus víctimas y qué los lleva a matar. Sin embargo, su trabajo es visto con desconfianza por sus jefes, que creen que se están involucrando demasiado con los criminales.

Tráiler de Mindhunter

Embed - Mindhunter | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Mindhunter

  • Jonathan Groff como Holden Ford.
  • Holt McCallany como Bill Tench.
  • Anna Torv como Wendy Carr.
  • Hannah Gross como Deborah "Debbie" Mitford.
  • Cotter Smith como Shepard.
  • Stacey Roca como Nancy Tench.
  • Sonny Valicenti como Dennis Rader.
