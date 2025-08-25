25 de agosto de 2025 Inicio
Las 10 aplicaciones más peligrosas para que usen los niños

Varias plataformas esconden peligros para menores sin control. El acompañamiento familiar es clave para prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Detrás de las aplicaciones más populares se esconden diversas amenazas.

El uso de celulares, tablets y consolas se volvió cotidiano entre niños y adolescentes. Estas pantallas, que muchas veces funcionan como un espacio de entretenimiento o de conexión social, también pueden transformarse en una puerta abierta hacia riesgos invisibles para los adultos. Detrás de las aplicaciones más populares se esconden amenazas que van desde el grooming hasta la exposición de datos sensibles.

Informes especializados, como el Kids & Families Cyber Risk elaborado por BTR Consulting, advierten que los controles parentales integrados en las plataformas son insuficientes frente a la curiosidad de los chicos y la falta de seguimiento por parte de los adultos. Aunque la mayoría de las apps establecen un límite mínimo de 13 años para registrarse, en la práctica hay varias cuentas creadas por menores de tan solo 6 u 8 años.

El verdadero peligro no está en las aplicaciones en sí, sino en el uso que los niños hacen de ellas sin supervisión. Compartir información personal, interactuar con desconocidos, exponerse a contenidos inapropiados o sufrir acoso virtual son situaciones que pueden presentarse a diario. A esto se suma que muchos menores crean cuentas paralelas, invisibles para los padres, lo que hace más difícil aún el control.

Las apps más peligrosas para niños

Los especialistas en ciberseguridad destacan que no se trata de prohibir, sino de acompañar y educar. Para conocer mejor los riesgos, estas son las aplicaciones que más preocupan cuando las utilizan menores de edad:

  1. Instagram: aunque es considerada relativamente segura, todavía permite contacto directo con desconocidos y acceso a contenido sensible.
  2. Snapchat: favorece el envío de imágenes íntimas que pueden ser guardadas sin permiso.
  3. AskFM: fomenta el anonimato y suele ser escenario de ciberacoso.
  4. Whisper: muestra la ubicación aproximada del usuario, lo que aumenta la exposición.
  5. Tinder: habilita registros desde los 13 años y utiliza geolocalización para vincular usuarios.
  6. Omegle: permite chats aleatorios sin necesidad de registro, muy asociado al grooming.
  7. Blendr: aplicación de citas que no verifica la edad de quienes se inscriben.
  8. Periscope/Twitter Live: transmisiones en vivo con escasos filtros de seguridad.
  9. Houseparty: videollamadas con fallas en la protección de datos y privacidad.
  10. TikTok: altamente adictiva y con desafíos virales que pueden resultar peligrosos.
Lo importante está en la supervisión activa, el diálogo permanente y la educación digital en casa. La tecnología forma parte del día a día de niños y adolescentes, pero solo el acompañamiento adulto puede reducir los riesgos que conlleva.

