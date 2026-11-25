Mientras la familia espera el veredicto del juicio por la muerte de Maradona, sus hijas lo recordaron en redes. "Voy a pedir justicia hasta que la tengas. Te extraño todos los días papá", escribió Dalma en un posteo junto a una foto.

Se cumplieron seis años de la muerte de Diego Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna, compartieron varios posteos donde recordaron a su papá y le dedicaron unas emotivas palabras. "Te extraño todos los días" , escribió su hija menor, que tuvo con Claudia Villafañe, en redes sociales.

Dalma y Gianinna fueron las primeros en recurrir a sus redes sociales para expresar un mensaje diferente en un nuevo aniversario y a días de que el tribunal dicte una sentencia el 22 de diciembre contra seis profesionales de la salud, con Leopoldo Luque y Agustina Cosachov entre los principales apuntados.

La hija mayor de Maradona con Claudia Villafañe compartió varias historias donde la etiquetaron para despedir al 10 y también compartió unas emotivas palabras junto a una foto en blanco y negro : "Hace seis años el mundo es mucho más horrible! No me importa lo que diga nadie!".

Y continuó " yo voy a pedir Justicia hasta que la tengas. Te extraño todos los días papá ". A su vez, Gianinna compartió varias imágenes relacionadas al nuevo aniversario en los que se podía leer "será Justicia o no será nada ".

Horas después Diego Maradona Jr. también compartió un posteo con la imagen de su padre y un texto: "Mis hombros son anchos, pero está surgiendo fatiga, esa fatiga de la que me hablabas a menudo... Lo ha cambiado todo, papá. Desde ese día todo ha empeorado, todo es más difícil, incluso reírse muchas veces se convierte en un sentimiento de culpa. Han pasado seis malditos años, papá, de un dolor que nunca aceptaré. Que mi amor te llegue donde quiera que estés mi vida ".

Se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona: los emotivos mensajes del mundo del fútbol

Este 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona. Boca fue el primer club en recordarlo, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, ratificando su legado eterno en el corazón de los hinchas.

"En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu", escribieron en las redes del club de la Ribera. En el posteo además adjuntaron fotos de distintos partidos en los que se pueden apreciar banderas con la cara del 10.

En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros.



Te extrañamos, Pelu pic.twitter.com/3K9PG526xg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026

Le siguió la Asociación del Fútbol Argentino, quien compartió una nota extensa en su sitio oficial recalcando la importancia del astro argentino en su paso como futbolista y también como entrenador.

"Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección Argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina", escribieron.

Con un cierre emotivo, desde la AFA concluyeron: "A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país. Diego Armando Maradona. Seis años después, su historia sigue viva".