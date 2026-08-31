OpenAI explicó qué le sucedió a su inteligencia artificial cuando decidió atacar a otra compañía La compañía que creó ChatGPT nombró la vulneración de seguridad como "Incidente Hugging Face" y lo analizó en un informe de casi 40 páginas para brindar una respuesta oficial sobre lo sucedido. Por Agregar C5N en









Sam Altman, CEO de OpenAI.

La empresa OpenAI, dirigida por Sam Altman, compartió un informe de 40 páginas donde explica por qué y cómo sus agentes decidieron por cuenta propia y lograron vulnerar la seguridad de la compañía Hugging Face para resolver un ejercicio en un ambiente supuestamente controlado y sin acceso a internet.

La respuesta oficial es que un modelo interno logró acceder a otros agentes de OpenAI y unos 1.200 comenzaron a conversar entre sí es una especie de foro. Si bien esa actividad fue detectada en mayo, en las semanas posteriores 700 de esos sistemas explotaron vulnerabilidades por cuenta propia y escaló en los permisos conseguidos.

We have conducted a thorough investigation into the Hugging Face incident.



We are releasing a technical report and accompanying blog post that reconstruct the agents’ activity, explain why existing safeguards failed, and detail how we’re preventing recurrence.… — OpenAI (@OpenAI) August 26, 2026 El grupo especializado en inteligencia artificial (IA) afirmó que los comportamientos de sus modelos al vulnerar Hugging Face incluían "manipulación de recompensas, persistencia en tareas aparentemente imposibles, comunicación no autorizada y agentes que adoptaban objetivos de otros".

El hackeo a la startup de IA pasó desapercibido por 14 días hasta que Hugging Face lo detectó. "En esencia, el incidente se debió a un fallo en las medidas de seguridad. Esto no indica que agentes de IA descontrolados estén a punto de tomar el control de todo, ya que (el modelo) se encontraba en un entorno de pruebas con protecciones limitadas, diseñado para la investigación y no para un producto de uso público", aclaró la empresa de Altman en el informe.

Aunque OpenAI reconoció en el texto que lo sucedido "es un recordatorio contundente de la gran confianza que recae sobre las empresas de IA para controlar y supervisar adecuadamente sus productos".

El informe fue realizado a lo largo de un mes a raíz de investigaciones encabezadas por el grupo de IA junto a las organizaciones sin fines de lucro METR y Redwood Research. Qué habían dicho desde la empresa hackeada al momento del incidente El cofundador de Hugging Face, Clement Delangue, había afirmado en X que la empresa sospechaba que el ataque "podría provenir de un laboratorio de vanguardia, dada la sofisticación del agente. ¡Y resulta que así fue!". "¡Es alucinante que todo esto haya ocurrido de forma autónoma!", había concluido y se había mostrado "orgulloso" de su equipo de seguridad por contener el ataque a "velocidad récord". So proud of our security team! They caught, contained & publicly disclosed an attack unlike anything we've seen before, and did it at record speed.



Also massively grateful to @Zai_org: they shared GLM5.2 as open weights (for free!) with the world and it became a key part of our… https://t.co/T2Inng5Nz1 — clem (@ClementDelangue) July 22, 2026