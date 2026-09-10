Cómo es la nueva computadora de Ferrari y por qué su precio causó impacto

La firma tecnológica Hewlett Packard presentó un nuevo modelo en su catálogo comercial como fruto de una alianza estratégica con la escudería Ferrari. El anuncio generó una inmediata repercusión en el mercado tecnológico debido al valor de venta estipulado para el dispositivo, el cual supera la barrera de los 6.000 euros, una cifra que equivale a más de $10 millones al tipo de cambio oficial en la Argentina.
Además de su elevado costo de comercialización, el equipo destaca por su condición de edición limitada, ya que la compañía fabricará únicamente un total de 4.999 unidades para el mercado global. Esta marcada exclusividad en la oferta despertó gran curiosidad entre los usuarios, quienes buscan entender qué características justifican semejante nivel de inversión para adquirir el producto.
El lanzamiento busca posicionarse dentro del segmento de alta gama mediante la combinación de ingeniería informática y el prestigio de la marca italiana. De esta manera, la alianza entre la gigante de la computación y la escudería de automovilismo apunta a un público selecto, justificando su alto impacto mediático tanto por el volumen restringido de producción como por la abultada cifra requerida para su compra.
Cómo es la computadora de HP y Ferrari
El dispositivo es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre la firma tecnológica y la emblemática escudería automotriz. El diseño exterior refleja claramente esta alianza mediante la aplicación del tradicional color rojo de Ferrari en la carcasa, acompañado por los logos de ambas marcas, detalles confeccionados en fibra de carbono y rejillas de ventilación especialmente moldeadas que emulan las líneas de los vehículos italianos.
En el plano técnico, la portátil está configurada para ejecutar tareas pesadas de inteligencia artificial y prioriza la protección de datos mediante el sistema Wolf Security de HP. El equipo integra el procesador Intel Core Ultra X7, gráficos Arc B390, una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada a la IA, unos deslumbrantes 64 GB de memoria LPDDR5x y un disco rígido de tecnología SSD de 1TB.
Con una estructura ligera de 1,39 kilogramos y un espesor de 8,3 milímetros, la máquina cuenta con un panel OLED de 14 pulgadas en resolución 3K protegido por cristal Gorilla Glass, con refresco de 120Hz y 700 nits de brillo. En conectividad suma puertos Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1 y tecnología Wi-Fi 7, además de una batería con capacidad de 68 Wh.
Entre las funciones de resguardo resalta una herramienta capaz de detectar si personas no autorizadas intentan espiar la pantalla en espacios concurridos. Quienes abonen la cifra superior a los 6.000 euros recibirán un segundo monitor y una funda confeccionada con el mismo tapizado de los asientos de los coches, en el marco de una edición limitada que según la compañía ofrece “una exquisita fusión de tradición, innovación e inteligencia artificial local”.