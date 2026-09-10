Cómo es la nueva computadora de Ferrari y por qué su precio causó impacto La alianza entre HP y la legendaria escudería italiana dio a luz un dispositivo de edición limitada que revolucionó el mercado exclusivo. Por Agregar C5N en









El articulo estará a la venta por aproximadamente 10 millones de pesos.

La firma tecnológica Hewlett Packard presentó un nuevo modelo en su catálogo comercial como fruto de una alianza estratégica con la escudería Ferrari. El anuncio generó una inmediata repercusión en el mercado tecnológico debido al valor de venta estipulado para el dispositivo, el cual supera la barrera de los 6.000 euros, una cifra que equivale a más de $10 millones al tipo de cambio oficial en la Argentina.

Además de su elevado costo de comercialización, el equipo destaca por su condición de edición limitada, ya que la compañía fabricará únicamente un total de 4.999 unidades para el mercado global. Esta marcada exclusividad en la oferta despertó gran curiosidad entre los usuarios, quienes buscan entender qué características justifican semejante nivel de inversión para adquirir el producto.

El lanzamiento busca posicionarse dentro del segmento de alta gama mediante la combinación de ingeniería informática y el prestigio de la marca italiana. De esta manera, la alianza entre la gigante de la computación y la escudería de automovilismo apunta a un público selecto, justificando su alto impacto mediático tanto por el volumen restringido de producción como por la abultada cifra requerida para su compra.

Cómo es la computadora de HP y Ferrari El dispositivo es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre la firma tecnológica y la emblemática escudería automotriz. El diseño exterior refleja claramente esta alianza mediante la aplicación del tradicional color rojo de Ferrari en la carcasa, acompañado por los logos de ambas marcas, detalles confeccionados en fibra de carbono y rejillas de ventilación especialmente moldeadas que emulan las líneas de los vehículos italianos.

En el plano técnico, la portátil está configurada para ejecutar tareas pesadas de inteligencia artificial y prioriza la protección de datos mediante el sistema Wolf Security de HP. El equipo integra el procesador Intel Core Ultra X7, gráficos Arc B390, una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada a la IA, unos deslumbrantes 64 GB de memoria LPDDR5x y un disco rígido de tecnología SSD de 1TB.