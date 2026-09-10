Samsung lanzó en Argentina su nuevo parlante Music Studio 5: cómo es y cuánto cuesta

El equipo fue desarrollado junto al diseñador francés Erwan Bouroullec y combina un diseño minimalista con audio de alta resolución, conectividad Wi-Fi y Bluetooth 6.0.

Samsung presentó en la Argentina el Music Studio 5, un parlante inalámbrico que combina una propuesta de diseño orientada a integrarse en distintos ambientes con funciones destinadas a mejorar la experiencia de reproducción de música, películas y otros contenidos. El dispositivo se comercializa en dos versiones: LS50H, de color negro, y LS51H, en blanco.

El desarrollo estuvo a cargo de Samsung junto al diseñador francés Erwan Bouroullec , reconocido por su participación en productos de la compañía como el televisor The Serif. Para este nuevo equipo, el diseñador recurrió a una concepción denominada “Dot Design” , que toma como referencia formas geométricas y elementos circulares.

El resultado es un dispositivo de líneas simples, con superficies curvas y un cuerpo plástico disponible en blanco o negro. En la parte central se destaca una abertura circular que funciona como elemento visual predominante y se integra a la estructura general del parlante.

Más allá de su aspecto, el Music Studio 5 cuenta con una configuración de audio de 2.0 canales y tres altavoces integrados controlados digitalmente. Samsung incorpora además una guía de ondas destinada a ampliar la dispersión del sonido y generar un área de escucha más extensa que la de un equipo con una emisión estrictamente direccional.

La experiencia acústica, sin embargo, puede variar de acuerdo con las dimensiones y características del ambiente, la ubicación del dispositivo y la posición desde la que se escucha. El equipo también incorpora compatibilidad inalámbrica con Dolby Atmos y Eclipsa Audio, dos tecnologías orientadas a generar una mayor sensación de amplitud y espacialidad en contenidos compatibles.

Otro de los recursos incluidos es SpaceFit Sound Pro, una función que permite adaptar automáticamente la respuesta del parlante a las condiciones acústicas del lugar donde está instalado. A esto se suma Adaptive Sound, que modifica el procesamiento de acuerdo con el tipo de contenido reproducido, con el objetivo de favorecer aspectos como la claridad de las voces, los efectos o la música.

Las posibilidades de conectividad

En materia de conectividad, Samsung apuesta principalmente por las alternativas inalámbricas. El Music Studio 5 incorpora Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 6.0. Para conexiones mediante cable dispone de una única entrada óptica digital ubicada en la parte posterior.

La ausencia de HDMI, USB para reproducir archivos desde un pendrive y entrada analógica de 3,5 milímetros marca una diferencia respecto de otros equipos de audio que ofrecen una mayor variedad de conexiones físicas. En este caso, la propuesta está orientada principalmente al uso inalámbrico y a la integración con otros dispositivos compatibles.

El Wi-Fi también cumple un papel relevante para quienes buscan reproducir contenidos con mayor calidad. A través de esta conexión, el parlante puede manejar audio de alta resolución de hasta 24 bits y 96 kHz, evitando las limitaciones asociadas a la compresión habitual de Bluetooth. El resultado final, de todos modos, depende también de factores como la calidad de la grabación, la fuente utilizada, el servicio de streaming y las condiciones de la red.

Cuál es el precio del Samsung Music Studio 5 en la Argentina

El Music Studio 5 llega al mercado argentino con un precio aproximado de $650.000 tanto para la versión negra LS50H como para la blanca LS51H. El valor puede variar según el comercio, la disponibilidad y las alternativas de financiación vigentes al momento de la compra.

Con este lanzamiento, Samsung amplía su propuesta de audio con un producto que busca combinar prestaciones tecnológicas y una estética pensada para ocupar un lugar visible dentro del hogar. La colaboración con Bouroullec refuerza, además, una estrategia de la compañía que apunta a que sus dispositivos de entretenimiento funcionen no solo como productos electrónicos, sino también como elementos integrados al diseño de los espacios.