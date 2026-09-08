Un matemático acusó a OpenAI de usar su trabajo para resolver uno de los 7 Problemas del Milenio

Tristan Buckmaster aseguró que la empresa encabezada por Sam Altman resolvió el problema de Navier-Stokes haciendo uso de su trabajo y el de su colega, el investigador de Anthropic Levent Alpöge. La compañía que creó ChatGPT lo negó.

OpenAI compartió "una solución al problema de existencia y suavidad de Navier-Stokes, uno de los Problemas del Premio del Milenio", cuya resolución es premiada por el Instituto Clay de Matemáticas con un millón de dólares, y el matemático Tristan Buckmaster acusó a la empresa de usar su trabajo para llegar a dicho resultado.

La empresa encabezada por Sam Altman negó la acusación, felicitó al matemático y a su compañero de investigación, el empleado de Anthropic Levent Alpöge , por "su notable trabajo matemático" y reconoció que "datos desidentificados" derivados del uso de productos de OpenAI pueden haber "ayudado a mejorar" sus modelos.

Buckmaster publicó un extenso comunicado donde reconstruyó los días previos a que OpenAI anunciara su resolución del problema Navier-Strokes y detalló las conversaciones que mantuvo con un "destacado matemático" de la empresa y Sebastien Bubeck durante la última semana.

Según el profesor de la Universidad de Nueva York, los dos empleados de Altman le comunicaron que "un modelo interno" había resuelto las ecuaciones y al explicar cómo lo había hecho mencionaron el mismo enfoque que habían abordado junto a Alpöge. Cuando le mostraron los prompts, el investigador preguntó cuándo comenzaron a enviarle esas indicaciones al modelo interno.

"OpenAI no respondió directamente a esta pregunta durante un tiempo. Finalmente, se acordó que se había enviado en los últimos días, después de que la información sobre nuestro trabajo llegara a OpenAI", afirmó el matemático y redobló la apuesta al preguntar si habían "entrenado" al modelo con los borradores que el dúo de investigadores volcó en ChatGPT .

Buckmaster sostuvo en su comunicado: "Me dijeron que el modelo no consultaba los datos de los usuarios. Volví a preguntar sobre el entrenamiento, pero no obtuve respuesta". Llegados a esta instancia, según el matemático, le ofrecieron dos opciones: en ambas OpenAI se llevaba el crédito por resolver uno de los 7 Problemas del Milenio.

"La primera consistía en que publicáramos nuestro resultado sobre Euler (un problema previo) y que OpenAI publicara su resultado sobre Navier-Stokes al día siguiente. La segunda fue que, tras publicar el resultado de Euler, escribiera solo un artículo en el que se presentara el resultado de Navier-Stokes, reconociendo que un modelo interno de OpenAI lo había resuelto. Sébastien afirmó en dos ocasiones que quería que se retirara a Levent de la lista de autores, y dijo que todo sería sencillo si no fuera porque, y era muy molesto que, Levent trabajara en Anthropic", precisó el matemático.

Al final del texto, Buckmaster concluyó que no sabe si su trabajo fue usado o no, que no está "acusando a nadie de nada" y deslizó: "Estoy contando lo que me dijeron, cuándo me lo dijeron y qué me propusieron".

Qué respondió el informático de OpenAI a las acusaciones de Tristan Buckmaster

Bubeck negó las acusaciones y explicó en X que se refería a que "sentía que sería inapropiado que un empleado de Anthropic figurara como autor del trabajo de OpenAI". "No sabía cómo manejar el otorgamiento de acceso a propiedad intelectual interna de OpenAI a un empleado de Anthropic", lamentó el informático.

"La intención de OpenAI era hacer todo lo posible para celebrar sus logros matemáticos y los esfuerzos heroicos que hicieron en Euler", aseguró el exvicepresidente de Investigación Aplicada de Microsoft y criticó la "amenazas directas" y "ráfaga de acusaciones infundadas" que atribuyó a Buckmaster.

I would like to clarify a few things:



1) The screenshot is my reaching out to Levent to coordinate our releases. I hope it’s clear from the message that we came in with the best possible intentions.



2) I never ever asked for Levent to be removed from authorship of his own work… pic.twitter.com/yRli0hLNuM — Sebastien Bubeck (@SebastienBubeck) September 8, 2026

El empleado de Altman negó que su intención fuera amenazar la carrera del profesor universitario y deslizó: "Me disculpo profundamente por esa elección de palabras extremadamente pobre, es lo opuesto a lo que intentaba transmitir". Bubeck también lamentó que Levent se negara a asistir a las reuniones a pesar de sus "repetidas peticiones".

Altman respaldó a su empleado y a todo el equipo que participó en el proyecto y reconoció en X que la compañía encaró la resolución del dilema matemático "porque hubo rumores en internet la semana pasada de que los modelos de Anthropic habían resuelto un problema del milenio". En línea con lo afirmado por Buckmaster.

"Ahora que podemos ver su trabajo, los enfoques parecen ser diferentes. También vale la pena mencionar que nuestro modelo más reciente puede resolver muchos, muchos otros problemas matemáticos", desafió el CEO de OpenAI.

I spent much of the weekend talking with the team who did this work. Seb--and everyone else--acted with integrity and generosity throughout.



Initially we believed the other team had also solved the problem. We wanted to collaborate and do a joint release.



When we learned that… https://t.co/XESh5oFHHE — Sam Altman (@sama) September 8, 2026

Qué solución propuso OpenAI al problema de Navier-Stoke

El problema de existencia y suavidad de Navier-Stoke plantea la cuestión de si el movimiento suave de un fluido en tres dimensiones puede colapsarse. OpenAI asegura que la demostración, elaborada por un sistema interno de la compañía, muestra que la dinámica de las ecuaciones de Navier-Stokes para el movimiento de fluidos puede desarrollar una singularidad en un tiempo finito.