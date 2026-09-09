Pago TIC lanzó una plataforma para conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad

La empresa reunió a grandes personalidades del sector público, financiero y empresarial en la inauguración de sus nuevas oficinas.

La empresa Pago TIC, plataforma de recaudación digital elegida por más de 1.500 instituciones y empresas de todo el país, presentó la iniciativa Junto a TIC , que busca conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad a través de herramientas como una billetera solidaria, un marketplace para potenciar el comercio local y soluciones de crowdfunding.

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La apuesta busca ir más allá del desarrollo tecnológico: construir una red económica con propósito capaz de generar empleo, fortalecer las economías locales y convertir las transacciones cotidianas en una herramienta de impacto social . Durante el evento, Fabián Barros Requeijo, presidente de la compañía, anunció además que proyectan donar 5 millones de dólares a causas solidarias. “ Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano ”, sostuvo.

La convocatoria reunió a dueños y representantes de los principales bancos, referentes de las principales marcas de tarjetas de crédito, decenas de integradores de software, dirigentes del oficialismo y la oposición, periodistas de distintos medios de comunicación, dirigentes de importantes instituciones deportivas y de los sectores fintech, tecnológico y educativo , además de clientes y amigos de la compañía, reflejando la diversidad de sectores vinculados a Pago TIC. Entre los asistentes se destacó la presencia de José María Louzao Andrade, cofundador y presidente de G&L Group, quien también fue presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

Uno de los anuncios destacados de la jornada fue la presentación de más de 30 nuevos ejecutivos incorporados recientemente , profesionales con una amplia trayectoria en la industria financiera y tecnológica. Los nuevos integrantes del equipo provienen de compañías e instituciones como Santander, GIRE, Interbanking, Red Link, Banco Central, Banco Provincia, Banco Comafi y Falabella .

En consonancia con el espíritu de cambio, uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Estanislao Bachrach , biólogo molecular, autor y divulgador especializado en neurociencia, quien compartió una charla sobre cambio y transformación.

El especialista explicó que, frente a lo desconocido, el cerebro tiende naturalmente a interpretar el cambio como una amenaza. “Para el cerebro todo lo que es cambio es incertidumbre”, señaló. Sin embargo, destacó que las personas tienen la capacidad de reconocer y gestionar las emociones que aparecen frente a esos escenarios. En ese sentido, resumió una de las ideas centrales de su exposición: “La gente que mueve el mundo es la gente que frente a la incertidumbre se anima”.

La charla también puso el foco en la posibilidad de revisar comportamientos y formas de pensar que muchas veces se consideran establecidas, tanto a nivel individual como dentro de las organizaciones. “Cuando decís ‘en esta empresa se hace así’ o ‘yo soy así’, vos sos así hoy; mañana podrías ser diferente”, planteó Bachrach, quien además explicó que modificar la manera de pensar puede generar cambios concretos: “Si vos cambiás tu forma de pensar, cambiás la estructura de tu cerebro”.

Sus reflexiones acompañaron el momento de cambio que atraviesa Pago TIC. En un contexto marcado por la evolución tecnológica y nuevas formas de vincular instituciones y comunidades, la exposición reforzó uno de los conceptos que atravesó la jornada: la tecnología puede acelerar los procesos de transformación, pero son las personas y las organizaciones las que finalmente hacen posible el cambio.

Tecnología con impacto: crecimiento y red económica con propósito

Barros Requeijo repasó el camino recorrido por la empresa desde sus comienzos en 2013 y compartió los principales desafíos que acompañan esta nueva etapa.

Durante su presentación, planteó una idea que sintetizó el espíritu de la jornada: “Inaugurar una oficina no es ningún mérito” si ese crecimiento no está acompañado por un equipo humano, la confianza de quienes utilizan la plataforma y una manera sustentable de construir la compañía. “Manolito decía: ‘Para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás”, evidentemente no conocía Pago TIC’”, aseguró.

Actualmente, Pago TIC trabaja con 1.500 entidades y 450 municipios, con un equipo de 140 colaboradores que acompaña a casi 4 millones de pagadores. “Siendo humanos, hoy trabajamos para 11 poderes judiciales de todo el país, las subastas judiciales de 11 provincias se recaudan con Pago TIC, con todos los credos y religiones, con nosotros recaudan 40 universidades. Trabajamos con 250 clubes y los ayudamos a salir de la quiebra”, detalló.

Como parte del compromiso de Pago TIC con la sustentabilidad, el evento incorporó una iniciativa de medición y compensación de la huella de carbono, de la que los invitados pudieron participar a través de un código QR.

Una luz en la oscuridad

Durante el evento, un imprevisto terminó convirtiéndose en parte del mensaje. Una dificultad técnica provocó un corte de luz y dejó por unos instantes el espacio a oscuras. Lejos de interrumpir el sentido de la presentación, la escena le dio una dimensión inesperada a una de las ideas que Barros Requeijo buscaba transmitir.

“Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz”, expresó, e invitó a los presentes a encender las luces de sus celulares. En pocos segundos, el auditorio volvió a iluminarse, esta vez desde las manos de los invitados.

La imagen funcionó como una metáfora de la propuesta que Pago TIC presentó esa noche: Junto a TIC, una nueva etapa con la que la plataforma digital busca profundizar la construcción de una red económica con propósito.

Respecto al futuro, Barros Requeijo destacó que esta nueva etapa de la compañía estará marcada por el crecimiento y adelantó algunos de los próximos pasos de Pago TIC. “Creceremos dando más empleo de calidad, generando crecimiento y desarrollo económico, y creceremos donando 5 millones de dólares a causas solidarias”, anunció.

Entre los desarrollos presentados dentro de esta etapa se encuentran Marketplace Junto a TIC, orientado a fortalecer el comercio y las economías locales; herramientas de crowdfunding para facilitar la recaudación colectiva de fondos; y una billetera solidaria, pensada para generar microaportes automáticos a entidades a partir de las transacciones de sus usuarios, con la que acciones cotidianas como realizar un pago podrán convertirse también en una forma de colaborar con clubes, instituciones y otras causas.