Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en San Luis y despidió a todo su personal La marca bajó las persianas de la fábrica de discos abrasivos en Justo Daract y dejó sin ingreso mensual a 61 personas. Entre los motivos del cierre, la empresa destacó la pérdida de competitividad por las importaciones. No se irá del país. Por Agregar C5N en









La empresa dejó a 61 empleados y empleadas en la calle por la pérdida de competitividad frente a los productos chinos y el achicamiento del mercado brasileño.

La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró su fábrica de discos abrasivos en la localidad de Justo Daract, provincia de San Luis, y desvinculó a las 61 personas que sostenían la producción para el corte de hierro y el pulido de soldaduras destinados a los sectores industrial, profesional y hogareño.

"El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión", sostuvieron desde la empresa.

Stanley Black & Decker se refiere a su segunda planta en Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, que continuará operando. Allí se fabrican ruedas abrasivas de entre 6 pulgadas y un metro de diámetro, orientadas casi en su totalidad al mercado industrial.

Los 61 empleados y empleadas desvinculados tomaron la planta para exigir el pago íntegro de las indemnizaciones tal como lo establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en los casos de despido sin causa. El sindicato ya rechazó la propuesta empresaria de abonarlas en dos cuotas.

Stanley Black & Decker solicitó la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta judicial que permite a empresas en situación financiera comprometida desvincular personal bajo condiciones especiales. La compañía pretende aplicar el artículo 247 de la LCT.