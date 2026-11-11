11 de noviembre de 2026 Inicio
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Declaró el bombero que intentó llegar al escenario del Papa con credenciales falsas y por ahora seguirá detenido

Tomás Natenzon declaró ante la Justicia por su presencia en el acto de León XIV. Aunque justificó su estadía por motivos laborales, la jueza María Servini dispuso su continuidad en prisión a la espera de múltiples resoluciones y peritajes.

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Tomás Eduardo Natenzon tiene 25 años y es bombero voluntario.

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Durante la indagatoria judicial, el acusado "dio explicaciones atendibles de su trabajo en comunicaciones". Sin embargo, la Justicia ordenó que el joven permanezca en prisión mientras peritos del Cuerpo Médico Forense evalúan su estado de salud y los investigadores completan diversas pruebas.

El abogado defensor Juan Manuel Dragani solicitó peritar las pulseras con código QR que el joven portaba al momento del arresto. Según la defensa, Natenzon trabaja para una empresa contratada para instalar equipos de radio en las distintas zonas de los actos papales.

La Policía de la Ciudad apresó al sospechoso en la intersección de la avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo. El hombre poseía una moto con chapa patente diplomática falsa, balizas policiales, una bandera papal y una credencial del Vaticano.

Qué secuestró la Policía Federal en el allanamiento del domicilio de Tomás Natenzon

Tras el arresto, la jueza Servini ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso en Palermo. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, 65 balas, dos cargadores y cámaras corporales.

Fuentes oficiales confirmaron que el detenido posee la credencial de legítimo usuario para la tenencia del arma, con habilitación legal hasta 2028. Los efectivos también incautaron más de 40 equipos de radio, escáneres de frecuencia, celulares, computadoras y una placa de jerarquía policial.

La Justicia analiza los dispositivos electrónicos para determinar los motivos exactos del hombre. Un detective del caso afirmó: "No sabemos todavía qué intención tenía el sospechoso detenido. Todo es materia de investigación".

Finalmente, la Brigada de Explosivos descartó la presencia de material detonante en la vivienda tras una inspección con perros especializados. Los investigadores validaron la condición de bombero del detenido a partir de los elementos encontrados y de certificaciones oficiales sobre telecomunicaciones.

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