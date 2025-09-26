La inteligencia artificial reveló cuáles son las plataformas ideales para ver películas y series gratis

Si bien esta clasificación no es absoluta, sí destaca producciones que exigen atención plena, análisis y una mirada reflexiva por parte del espectador.

Actualmente, no existe una plataforma de streaming gratuita que reúna un catálogo completo de todas las películas y series. La inteligencia artificial indica que esto ocurre porque la mayoría de los contenidos audiovisuales cuenta con derechos de autor, lo que obliga a las distribuidoras a ofrecer su material a través de servicios de pago o plataformas con acuerdos específicos.

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

A pesar de esta limitación, existen opciones legales y gratuitas para disfrutar de contenido en streaming. Estas aplicaciones funcionan bajo un modelo distinto: en lugar de cobrar una suscripción, permiten acceder a su catálogo a cambio de ver anuncios publicitarios. Este sistema, conocido como AVOD (Advertising-Based Video on Demand), resulta una alternativa práctica para quienes no desean pagar por un servicio.

Este modelo de consumo gana popularidad al brindar una amplia variedad de series, películas y documentales sin costo para el usuario. Aunque no siempre incluye los estrenos más recientes ni el catálogo completo de las grandes productoras, estas plataformas gratuitas constituyen una excelente manera de descubrir nuevas producciones y consumir contenido de forma legal y accesible.

El cine, en su diversidad, ofrece historias para todos los públicos, desde aquellas diseñadas para el entretenimiento ligero hasta otras que invitan a pensar, cuestionar o interpretar lo que no está dicho de forma explícita.

La inteligencia artificial identifica varias plataformas de streaming que permiten ver películas y series de manera completamente gratuita, siempre que se acepte la visualización de publicidad. Una de las más conocidas es Pluto TV, que ofrece una experiencia similar a la televisión tradicional. Los usuarios pueden acceder a una parrilla de canales en vivo, con temáticas variadas que incluyen comedias, terror, documentales y deportes.

Además de sus canales en vivo, Pluto TV cuenta con una amplia biblioteca de contenido a la carta. Esto permite a los usuarios elegir qué películas o series ver en cualquier momento, al estilo de las plataformas de suscripción, pero sin costo alguno. La diversidad de su catálogo convierte a Pluto TV en una opción muy atractiva para quienes buscan alternativas gratuitas y variadas.

Otra plataforma recomendada es Tubi TV. Esta aplicación se asemeja a servicios como Netflix o HBO Max en su modelo de video a la carta. El usuario navega por el catálogo, selecciona la película o serie que desea ver y la reproduce cuando quiere. Su carta de contenidos es amplia y variada, y el acceso es totalmente gratuito a cambio de publicidad.

PLUTO TV (interior de nota)

Para el público hispanohablante, ViX constituye una excelente opción. Esta plataforma se especializa en contenido en español y latinoamericano, con un catálogo centrado en producciones de México, Estados Unidos y otros países de la región. Al igual que las anteriores, funciona con un modelo de publicidad, cuya cantidad varía según el contenido que se esté reproduciendo.

ViX también ofrece una versión premium que elimina los anuncios y brinda acceso a contenido exclusivo. No obstante, la versión gratuita ya ofrece una gran cantidad de títulos, lo que la convierte en una opción sólida para quienes buscan producciones en español sin pagar suscripción.

Mercado Play Mercado play

Mercado Play es otra plataforma mencionada por la inteligencia artificial. Desarrollada por Mercado Libre, permite acceder a su contenido solo con una cuenta en la conocida plataforma de comercio electrónico, lo que la hace muy accesible para millones de usuarios en América Latina.

El catálogo de Mercado Play incluye películas y series populares, así como contenido original y exclusivo. Además, en ocasiones ofrece la transmisión de eventos deportivos en vivo, diferenciándola de otras plataformas gratuitas y posicionándola como una opción integral de entretenimiento sin costo.