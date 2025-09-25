25 de septiembre de 2025 Inicio
Qué países de América Latina estarían en peligro en una Tercera Guerra Mundial según la inteligencia artificial

En contraste, hay otros territorios que se presentan como refugios seguros. Cuáles son.

Por
La inteligencia artificial también indicó que, en caso de que estalle una Tercera Guerra Mundial, cinco países enfrentarían serios problemas.

Con las crecientes tensiones geopolíticas en los últimos meses, una Tercera Guerra Mundial se presenta como un escenario cada vez más plausible.

Según la IA, los países de América Latina están conectados de diversas maneras con las naciones en conflicto, lo que sugiere que la protección y autosuficiencia no serán suficientes para evitar el impacto del fuego.

Cuáles son los países latinoamericanos que corren riesgo en una Tercera Guerra Mundial según la inteligencia artificial

Brasil

La IA indica que, por su vasto territorio, abundancia de recursos y economía, Brasil puede ser un objetivo clave. Además, su poder militar, que se encuentra entre los 10 mejores del mundo, podría ser relevante en el conflicto.

Colombia

La alianza con Estados Unidos, sus bases militares y la tensión con naciones vecinas hacen su territorio vulnerable. Además, el narcotráfico podría convertirse en un problema mayor.

Venezuela

Las reservas de petróleo y su relación tensa con varios gobiernos convierten a Venezuela en un lugar peligroso.

Panamá

Por su canal estratégico, en un conflicto global, este territorio podría ser crucial.

Los refugios potenciales en una posible Tercera Guerra Mundial:

  • Costa Rica: sin ejército y con una postura neutral, se considera un refugio potencial.
  • Uruguay y Paraguay: su baja capacidad militar y ubicación remota los hacen menos probables como objetivos directos.
  • Bolivia y Chile: aunque Bolivia enfrenta tensiones económicas internas, su falta de alianzas fuertes con potencias globales la mantiene al margen. Chile, a pesar de su modernización militar, se percibe como estable.
