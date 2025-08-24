Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming atraen a millones de televidentes y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.
Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024 que se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de Dune: parte dos, un film de ciencia ficción, aventuras, acción y drama, que es tendencia en la gran N roja y no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la veas este fin de semana de agosto 2025.
Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix
Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).
Tráiler de Dune: parte dos
Reparto de Dune: parte dos
- Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen
- Florence Pugh como Irulan Corrino
- Léa Seydoux como Lady Margot
- Timothée Chalamet como Paul Atreides
- Zendaya como Chani
Denis Villeneuve
- Rebecca Ferguson como Jessica Atreides
- Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen