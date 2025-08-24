IR A
Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

Ahora, llegó la parte dos de este lanzamiento estadounidense de 2024. Se trata de Dune, un film lleno de acción, ciencia ficción y drama.

Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming atraen a millones de televidentes y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024 que se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de Dune: parte dos, un film de ciencia ficción, aventuras, acción y drama, que es tendencia en la gran N roja y no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la veas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix

Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).

cnne-1612725-en-donde-se-grabo-dune-parte-dos

Tráiler de Dune: parte dos

Reparto de Dune: parte dos

  • Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen
  • Florence Pugh como Irulan Corrino
  • Léa Seydoux como Lady Margot
  • Timothée Chalamet como Paul Atreides
  • Zendaya como Chani
  • Rebecca Ferguson como Jessica Atreides
  • Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen
