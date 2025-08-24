Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata Ahora, llegó la parte dos de este lanzamiento estadounidense de 2024. Se trata de Dune, un film lleno de acción, ciencia ficción y drama.







Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix y es furor.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming atraen a millones de televidentes y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2024 que se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de Dune: parte dos, un film de ciencia ficción, aventuras, acción y drama, que es tendencia en la gran N roja y no te podés perder. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la veas este fin de semana de agosto 2025.

Sinopsis de Dune: parte dos, la secuela que ya se puede ver en Netflix Tras los sucesos de la primera parte acontecidos en el planeta Arrakis, el joven Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido... Secuela de 'Dune' (2021).

cnne-1612725-en-donde-se-grabo-dune-parte-dos Tráiler de Dune: parte dos Embed - Duna: Parte Dos | Tráiler Oficial 3 | Subtitulado Reparto de Dune: parte dos Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen

como Feyd-Rautha Harkonnen Florence Pugh como Irulan Corrino

como Irulan Corrino Léa Seydoux como Lady Margot

como Lady Margot Timothée Chalamet como Paul Atreides

como Paul Atreides Zendaya como Chani

como Chani Denis Villeneuve

Rebecca Ferguson como Jessica Atreides

como Jessica Atreides Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen

