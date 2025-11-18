Cuál es el mejor momento para apagar el Wifi La seguridad digital en el hogar se sostiene principalmente en el uso de contraseñas sólidas y en mantener los dispositivos actualizados, más que en apagar el router WiFi. Por







Freepik

Muchas personas apagan el router por ahorro, salud o seguridad, pero el consumo es mínimo y la radiación es baja y regulada.

Apagarlo seguido evita que reciba actualizaciones y puede generar desgaste en los componentes, reduciendo estabilidad y vida útil.

Mantenerlo encendido permite aplicar parches de seguridad y evita que el proveedor interprete la conexión como inestable.

Solo conviene apagarlo ante fallas, tormentas eléctricas o ausencias prolongadas; para problemas menores alcanza con un reinicio breve. La costumbre de apagar el router WiFi por las noches o durante periodos en los que nadie lo usa es habitual en muchos hogares. Quienes adoptan este hábito suelen hacerlo por motivos que consideran válidos: la idea de reducir el consumo eléctrico, preocupaciones sobre una posible exposición a radiación electromagnética o la intención de proteger la seguridad de la red y prolongar la vida útil del equipo. Estas decisiones nacen, en general, del deseo de cuidar el hogar, ahorrar recursos y preservar el funcionamiento del dispositivo.

El impacto real de esta práctica suele ser mucho menor de lo que se imagina. En cuanto al consumo energético, los routers actuales operan con un nivel de eficiencia muy alto, por lo que la diferencia en la factura de luz es prácticamente imperceptible. Algo similar ocurre con los temores vinculados a la radiación: la potencia de emisión de un router doméstico es reducida, está regulada y la evidencia científica disponible no sostiene riesgos relevantes para la salud en condiciones normales de uso.

ni-se-te-ocurra-poner-el-router-del-wifi-al-lado-de-tu-tv-o-sufriras-las-consecuencias Por otro lado, apagar y encender el router con frecuencia puede resultar contraproducente. La interrupción del servicio impide que el equipo complete actualizaciones de firmware que fortalecen su seguridad y rendimiento, y la reactivación del sistema puede demorar el restablecimiento pleno de la conexión. Además, los ciclos continuos de encendido y apagado generan un esfuerzo innecesario en los componentes internos, lo que podría acortar ligeramente su vida útil. En la mayoría de los casos, mantener el router encendido de forma permanente ofrece mayor estabilidad, comodidad y disponibilidad.

Cuándo debés apagar el Wifi y por qué no debés hacerlo de noche Apagar el router WiFi de manera habitual, especialmente cada noche, no resulta una práctica recomendable para la mayoría de los usuarios. Aunque la intención sea reducir el consumo eléctrico o mejorar la salud, el gasto energético de un router es muy bajo, incluso menor que el de una lámpara LED, por lo que el ahorro en la factura es prácticamente nulo. Además, mantenerlo encendido garantiza que la red esté siempre disponible para dispositivos inteligentes, sistemas de seguridad y servicios que requieren conexión permanente.

Uno de los motivos principales para evitar apagar el router es preservar la estabilidad y el rendimiento de la conexión a internet. Los proveedores suelen enviar actualizaciones de firmware y ajustes de red en horarios nocturnos, y si el equipo está apagado, esos optimizadores no se aplican. Encender y apagar el router de manera constante también puede generar interpretaciones erróneas en la red del proveedor, que podría considerar la línea como inestable y, en consecuencia, reducir la velocidad asignada.