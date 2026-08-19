La emotiva historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia: "La flor de mi vida"

Una historia marcada por el paso del tiempo, un vínculo inquebrantable y una canción cuyo verdadero significado hoy adquiere una dimensión inesperada.

La canción La flor de mi vida nació como una declaración de amor de Lucas Sugo a su hija Florencia cuando ella cumplió 15 años , mucho antes de que la familia atravesara la enfermedad oncológica que finalmente marcó sus últimos años. El tema fue interpretado por el cantante durante aquella celebración familiar en Paysandú , en el departamento homónimo de Uruguay , y posteriormente quedó registrado en el álbum Canciones Que Amo , publicado en 2018 .

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La historia de la canción adquiere ahora una dimensión especialmente dolorosa luego de que este miércoles se comunicara el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, de 23 años , tras atravesar una enfermedad oncológica. En efecto, el sentido de “la flor de mi vida” estaba ligado desde el comienzo al crecimiento de Florencia y al vínculo entre padre e hija.

La letra habla del paso veloz del tiempo, de aquella niña que comienza a convertirse en mujer y de la mezcla de orgullo, nostalgia y amor que provoca ese proceso. En una de sus frases centrales, Sugo resume el espíritu de la composición al definir a su hija como lo más importante de su vida, mientras presenta la paternidad como una experiencia que le enseñó a amar sin medidas. El registro oficial de la canción confirma que fue compuesto e interpretado por el propio Sugo y publicado el 27 de noviembre de 2018 .

La canción comienza con la sorpresa ante lo rápido que pasan los años y continúa con la imagen de una joven que ya busca sus propios horizontes: “Hoy tus alas piden nuevos cielos” . Sugo también recuerda con ternura a aquella niña que se convirtió en mujer y resume el profundo vínculo entre ambos al llamarla La flor de mi vida. El tema expresa, además, que el nacimiento de su hija transformó para siempre su manera de amar: “Su primer llanto afirmó que podía / sentir puro amor y querer sin medidas” .

La dimensión más conmovedora apareció años después, cuando el diagnóstico de Florencia transformó aquella canción de cumpleaños en un símbolo familiar. En una entrevista con El País, Sugo contó que había pensado volver a grabarla para su proyecto Grandes éxitos , pero algo no le permitió cumplir con aquel deseo: “No pude; se me hace imposible cantar un verso” , explicó. El músico reconoció que incluso las canciones que había escrito para sus hijos le resultaban imposibles de cantar o escuchar por la carga emocional que le provocaban.

El comunicado de Lucas Sugo tras la muerte de su hija Florencia

El anuncio fue realizado vía Instagram por el manager del cantante, Diego Sorondo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, quienes expresaron: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”. Luego, señalaron que acompañaban a Lucas y a toda su familia en este momento. Lucas Sugo, a su vez, replicó el comunicado en sus redes sociales.

El mensaje agregó: “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”. En el cierre, el entorno del artista manifestó que “su recuerdo permanecerá siempre con nosotros” y agradeció “profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”.

La historia reposteada por Lucas Sugo, tras el comunicado que publicó su manager Diego Sorondo. Instagram @lucas_sugo

Lucas Sugo luego reposteó el comunicado en sus redes sociales, en medio de la conmoción provocada por la muerte de su hija. La noticia se conoció después de que su equipo anunciara la suspensión de presentaciones previstas en Argentina debido a la situación familiar.

El anuncio sobre la muerte de Florencia llega después de más de un año en el que Lucas Sugo hizo pública la lucha de su hija contra el cáncer, acompañándola durante tratamientos en Uruguay, Brasil y posteriormente Estados Unidos.

En 2025, Florencia había explicado públicamente que había sido diagnosticada con carcinoma de sitio primario desconocido y que los médicos consideraban que el principal foco tumoral se encontraba en el pulmón. También había informado sobre la mutación KRAS G12D y su participación en un ensayo clínico en Boston, EEUU.