No hay paz en la casa: la explosiva denuncia vinculada a Yipio que sacude a Gran Hermano Una situación dejó a la vista una contradicción entre lo que la producción comunicó adentro y lo que un familiar de la participante declaró desde afuera. Agregar C5N en









El descargo de Chocolatito en redes instaló la duda sobre si la versión oficial de la producción. Redes sociales

El novio de Yipio, Mathias "Chocolatito" Centurión, expresó su enojo contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada después de ver a su pareja llorar desconsolada en el confesionario cuando le informaron que no podría casarse ficticiamente en el reality. Lo que encendió la mecha fue la contradicción entre lo que la producción le había dicho a ella y lo que Centurión dijo haber respondido desde afuera.

Yipio había planteado el tema en vivo ante Santiago del Moro, luego de que Mariela Prieto expresara su deseo de que ingresara el Turco García para casarse en el programa. "Yo quería casarme con Chocolatito y desde producción me dijeron que no se podía con nadie que no fuera de la casa", reclamó la uruguaya. Cuando el conductor respondió "Se puede", ella contestó molesta: "Me dijeron que no hoy. Que me avisen si estoy divorciada, entonces".

Redes sociales Centurión lo vio todo desde afuera y no se quedó callado. A través de sus historias de Instagram, lanzó una serie de mensajes que apuntaron directamente a la producción y dejaron en claro que él nunca se negó. "Gente linda, yo me puse a disposición. Dije que sí", escribió. Y agregó: "El problema viene de otro lado, así que ya saben qué hacer". En un posteo en su muro fue aún más directo: "Amo a mi futura esposa, capaz que a Gran Hermano no le quedó claro que mi sí está hoy, mañana y siempre".

El Big intentó calmar a Yipio en el confesionario asegurándole que afuera todo estaba bien y que la logística, los trabajos y la distancia habían sido los motivos de la negativa. Sin embargo, el descargo de Chocolatito en redes instaló la duda sobre si la versión oficial de la producción era la única verdad detrás del episodio.

Redes sociales Quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano Luego de una semana intensa de roces y estrategias, la gala de nominación dejó seis participantes en zona de riesgo con una placa negativa, lo que significa que el público vota para eliminar y no para salvar. Los nominados son Solange "Sol" Abraham, Mariela Prieto, Jennifer "La Pincoya" Galvarini, Yisela "Yipio" Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini.

La votación permanece abierta hasta la próxima gala de eliminación del lunes, cuando Santiago del Moro anunciará quién abandona la competencia. Con cada semana que pasa y el número de participantes reduciéndose, cada eliminación pesa más en el mapa de alianzas que se viene reorganizando dentro de la casa. Redes sociales La semana también dejó otro dato que generó debate entre los fanáticos. Se trata de un comentario que Luana Fernández le dijo a Matías Hanssen en un stream de Telefe, en donde si quedaba eliminada necesitaría "bancarla unos días" en su departamento, lo que volvió a abrir las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, que durante la convivencia ya había incluido besos y momentos de cercanía.