Filtraron los detalles de los chats subidos de tono de Maxi López con una supuesta amante

Un nuevo escándalo salpica al exfutbolista luego de que se dieran a conocer comprometedores mensajes privados con una joven.

La vida privada de Maxi López volvió a colocarse en el ojo de la tormenta tras revelarse nueva información sobre su intimidad. En el ciclo Nuevo Día, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la existencia de un comprometedor intercambio de mensajes entre el empresario y una mujer llamada Luah Martínez , marcando un patrón de conducta repetitivo en la vida sentimental del exfutbolista.

Durante la transmisión en vivo, el panelista remarcó que esta situación no se trata de un hecho aislado con figuras del ambiente. “Se repite el patrón una y otra vez” , sostuvo Etchegoyen sobre la conversación mantenida por el exfutbolista, para luego añadir: “Hablamos de mujeres que no son famosas , por lo menos en la Argentina, Anto Lima y ahora Luah ”, vinculando este episodio con otros trascendidos recientes.

A la hora de describir el material al que tuvo acceso, el periodista fue contundente respecto al tenor de las conversaciones digitales. “ Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están”, afirmó en el programa, confirmando que las interacciones se extendieron durante varias semanas de manera fluida y constante entre ambos.

Además de los mensajes íntimos, la filtración expuso confesiones personales del exmarido de Wanda Nara sobre su historia reciente. “ Maxi López ha contado cosas muy fuertes , sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas” , concluyó el comunicador, encendiendo las alarmas alrededor de un incipiente escándalo mediático.

Luah Martinez es una joven de 27 años, oriunda de la provincia de Chaco, que se desempeña como modelo, bailarina y maquilladora profesional . En los últimos tiempos, su nombre cobró una enorme relevancia en el mundo del espectáculo argentino tras convertirse en el centro de un fuerte escándalo mediático. La joven fue catalogada como la tercera en discordia en la relación del exfutbolista Maxi Lopez y su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson , con quien tiene una hija pequeña.

El revuelo comenzó cuando Martínez decidió hacer públicos una serie de chats privados y subidos de tono que mantenía con el exfutbolista a través de Instagram. Según el relato de la propia chaqueña en distintos programas de televisión, el vínculo se inició de forma virtual tras una reacción en redes sociales y escaló rápidamente a videollamadas diarias.

Luah aclaró que aceptó dialogar con él porque el exdelantero de River le había asegurado que se encontraba separado de su mujer, aunque finalmente el encuentro físico no pasó de una coincidencia en un boliche de la Costanera porteña debido a los malos tratos que empezó a recibir por parte de él.

La filtración de estas conversaciones no solo expuso la supuesta infidelidad, sino que desató un terremoto por las polémicas confesiones que López le habría hecho a la modelo. En los mensajes viralizados, el exdeportista no solo dedicaba comentarios despectivos hacia su exesposa Wanda Nara y Mauro Icardi, sino que también afirmaba haber tenido un romance secreto en el pasado con Eugenia La China Suárez.

Tras la explosión del caso, Martínez manifestó su profunda desilusión por los engaños del exfutbolista y expresó su deseo de alejarse de los escándalos mediáticos para enfocarse en su formación dentro de la actuación y el cine.