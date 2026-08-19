Oficialismo y oposición impulsan una Asamblea Legislativa para recibir al papa León XIV La organización de la visita al reciento se coordinará entre la embajada de la Santa Sede y las autoridades parlamentarias. En ese marco, los legisladores se reunirán con el nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach. "Es la oportunidad de escuchar a un referente moral de alcance mundial", señalaron diputados de la oposición. Por Agregar C5N en









Legisladores acordarán reunión con el Nuncio Banach por la agenda papal.

Los diputados del oficialismo y oposición impulsan una Asamblea Legislativa para recibir al Papa León XIV. La organización del viaje pastoral se coordinará con la embajada de la Santa Sede y las autoridades parlamentarias; en ese marco, los legisladores se reunirán con el nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach. Desde el bloque libertario destacaron que la presencia del Papa en el Congreso sería “muy significativa” y destacaron el consenso político que genera su visita.

“Para todos los argentinos es una visita muy importante. Por lo que significa para todos los argentinos y para todos los católicos”, remarcó el diputado Santiago Santurio de la Libertad Avanza. Si bien aún no está definido si la reunión será dentro del Congreso o si los diputados se van a mover hasta la Nunciatura Apostólica, el grupo de legisladores avanza con el diseño del proyecto.

El grupo que empuja la iniciativa lo preside el libertario Santurio y reúne a legisladores de distintos colores políticos: las libertarias Bárbara Andreussi, María Luisa González Estevarena y Silvana Giudici; Elia Fernández de Independencia; Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca; Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Antonela Giamperi del PRO; Diógenes González de la UCR; Natalia de la Sota por Córdoba; Jorge Ávila de Provincias Unidas; y un grupo de peronistas integrado por Andrea Estévez, Sergio Casas, Vanesa Silley, Luana Volnovich y Luciana Potenza.

Diputados de todos los bloques impulsan proyectos por la visita de León XIV Desde Unión por la Patria hasta La Libertad Avanza, pasando por el PRO, la UCR y la Democracia Cristiana, presentaron proyectos para acompañar la llegada del Papa a la Argentina. Algunos piden declarar la visita de interés parlamentario, otros proponen estampillas, monedas conmemorativas e incluso feriados especiales como propusieron desde la LLA.

"No se trata únicamente de un hecho protocolar. Es la oportunidad de escuchar a un referente moral de alcance mundial en un momento donde políticas deshumanizantes atentan contra la vida cotidiana de millones de personas, y se vuelve cada vez más difícil acceder a los derechos más básicos que las dotan de dignidad”, señalaron los diputados Juan Grabois, Germán Martínez y Cecilia Moreau.