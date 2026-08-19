Los diputados del oficialismo y oposición impulsan una Asamblea Legislativa para recibir al Papa León XIV. La organización del viaje pastoral se coordinará con la embajada de la Santa Sede y las autoridades parlamentarias; en ese marco, los legisladores se reunirán con el nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach. Desde el bloque libertario destacaron que la presencia del Papa en el Congreso sería “muy significativa” y destacaron el consenso político que genera su visita.
“Para todos los argentinos es una visita muy importante. Por lo que significa para todos los argentinos y para todos los católicos”, remarcó el diputado Santiago Santurio de la Libertad Avanza. Si bien aún no está definido si la reunión será dentro del Congreso o si los diputados se van a mover hasta la Nunciatura Apostólica, el grupo de legisladores avanza con el diseño del proyecto.
El grupo que empuja la iniciativa lo preside el libertario Santurio y reúne a legisladores de distintos colores políticos: las libertarias Bárbara Andreussi, María Luisa González Estevarena y Silvana Giudici; Elia Fernández de Independencia; Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca; Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Antonela Giamperi del PRO; Diógenes González de la UCR; Natalia de la Sota por Córdoba; Jorge Ávila de Provincias Unidas; y un grupo de peronistas integrado por Andrea Estévez, Sergio Casas, Vanesa Silley, Luana Volnovich y Luciana Potenza.
Diputados de todos los bloques impulsan proyectos por la visita de León XIV
Desde Unión por la Patria hasta La Libertad Avanza, pasando por el PRO, la UCR y la Democracia Cristiana, presentaron proyectos para acompañar la llegada del Papa a la Argentina. Algunos piden declarar la visita de interés parlamentario, otros proponen estampillas, monedas conmemorativas e incluso feriados especiales como propusieron desde la LLA.
"No se trata únicamente de un hecho protocolar. Es la oportunidad de escuchar a un referente moral de alcance mundial en un momento donde políticas deshumanizantes atentan contra la vida cotidiana de millones de personas, y se vuelve cada vez más difícil acceder a los derechos más básicos que las dotan de dignidad”, señalaron los diputados Juan Grabois, Germán Martínez y Cecilia Moreau.
Por su parte, Cristian Ritondo desde el PRO presentó un proyecto para respaldar la visita de León XIV, acompañado por todo su bloque.El denominador común de todos los bloques es el mismo: remarcar la relevancia histórica y espiritual de la primera visita de un Sumo Pontífice en casi cuatro décadas.