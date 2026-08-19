Lo último que publicó Florencia, la hija de Lucas Sugo antes de su muerte: "Aprovechen cada minuto de la vida"

Florencia Victoria Sugo Da Rosa , hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo , murió este miércoles a los 23 años , después de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica . Horas luego de confirmarse la noticia, el último mensaje público de la joven, publicado meses antes, adquirió ahora una dimensión especialmente conmovedora.

La emotiva historia detrás de la canción que Lucas Sugo le dedicó a su hija Florencia: "La flor de mi vida"

En el posteo realizado en su cuenta personal de Instagram, hablaba de la vida, la salud, la fe, el miedo y la esperanza, mientras compartía imágenes de su tratamiento. En aquella publicación, Florencia recordó el momento en que recibió el diagnóstico y describió el profundo cambio que produjo en su vida.

“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida” , escribió, al explicar que había atravesado meses de incertidumbre, preguntas sin respuestas y temor , pero también de fortalecimiento de su fe. La joven, que era estudiante avanzada de Medicina , había decidido contar parte de su experiencia en redes sociales y convertir su propia enfermedad en un testimonio de perseverancia y acompañamiento.

Uno de los pasajes más recordados de ese posteo fue su pedido de valorar los vínculos y el presente. “Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una” , expresó Florencia.

El mensaje estaba acompañado por fotografías vinculadas con su internación y tratamiento , y terminó con un agradecimiento a quienes habían enviado amor, apoyo y oraciones. La joven también cerró con una referencia bíblica: “Porque para Dios nada es imposible” , junto a Lucas 1:37 . Florencia había escrito que seguía “UN DÍA A LA VEZ” , dejando su evolución “en manos de Dios y de la medicina” , y asegurando que conservaba “mucha fe y esperanza” .

De qué murió Florencia, la hija de Lucas Sugo

Florencia Sugo murió después de luchar contra una enfermedad oncológica diagnosticada en 2025. La información disponible públicamente hasta este miércoles indica que se trataba de un carcinoma de sitio primario desconocido, es decir, un cáncer en el que los estudios médicos no habían permitido establecer con certeza dónde se había originado el tumor.

La propia Florencia había explicado que los especialistas consideraban como principal hipótesis un origen pulmonar, debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral. De hecho, la joven había contado que comenzó a consultar por dolores en la espalda y la aparición de bultos, que posteriormente fueron identificados como metástasis. Antes de continuar su tratamiento en Estados Unidos, atravesó distintas instancias médicas en Uruguay y Brasil.

En noviembre de 2025 explicó que su enfermedad estaba vinculada con la mutación genética KRAS G12D y que había conseguido incorporarse en Boston a un ensayo clínico para acceder a una medicación experimental, debido a que no existían entonces tratamientos aprobados específicamente para esa mutación.

Florencia y Lucas Sugo.

Durante 2026, el estado de salud de Florencia continuó siendo seguido de cerca por su familia y sus seguidores. En julio, Lucas Sugo viajó a Boston para acompañarla y habló públicamente de una nueva etapa del tratamiento. Poco después, una publicación del cantante con el mensaje “Pon tu mano, padre amado” generó una cadena de oración en redes sociales.

Días antes de su muerte, el entorno familiar había dejado señales de preocupación por la complejidad del cuadro. Sin embargo, no se difundió públicamente un parte médico que detalle una causa inmediata específica de la muerte: las fuentes coinciden en señalar que falleció como consecuencia de la enfermedad oncológica que atravesaba.

La confirmación oficial llegó a través de Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, y del manager del cantante uruguayo, Diego Sorondo, quienes comunicaron vía Instagram el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa y pidieron respeto para la intimidad de la familia.