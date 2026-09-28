Un colectivo fuera de control se subió a la vereda en Palermo, destruyó el deck de un restaurante y dejó 4 heridos El incidente ocurrió en la avenida Coronel Díaz al 1600. Una unidad de la línea 29 se desvió de su carril y terminó chocando contra un árbol. Personal del SAME trasladó a los heridos a los hospitales Rivadavia y Fernández. Por Agregar C5N en









El accidente se produjo en Coronel Díaz al 1600.

Un colectivo de la línea 29 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a tres peatones en la avenida Coronel Díaz al 1600, en el barrio porteño de Palermo. El accidente se produjo por una presunta descompensación del conductor.

El vehículo se desvió de su carril de forma abrupta en la intersección con la calle Charcas, cruzó la bicisenda, subió a la vereda y frenó su recorrido al chocar contra un árbol.

Durante el trayecto, el colectivo embistió y destruyó el deck de un restaurante. El techo de chapa del comercio se desprendió a causa del impacto y cayó a lo ancho del espacio destinado a los transeúntes.

El local gastronómico permanecía cerrado al público al momento del choque. Los trabajadores del local se encontraban en el interior y escucharon el estruendo contra la fachada, aunque resultaron ilesos.

Choque en Palermo: un colectivo se subió a la vereda



Ocurrió en Coronel Díaz y Charcas.

Hay personas heridas.



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Accidente en Palermo: cuatro personas debieron ser trasladadas a diferentes hospitales El SAME desplegó un operativo en la escena para socorrer a los accidentados. Los médicos brindaron los primeros auxilios y dispusieron la derivación inmediata de tres mujeres embestidas, dos de ellas al Hospital Rivadavia y la otra al Hospital Fernández para su correspondiente evaluación clínica de rigor. Los equipos de rescate también evacuaron al chofer de 59 años hacia el Hospital Rivadavia.