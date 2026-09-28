28 de septiembre de 2026 Inicio
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Un colectivo fuera de control se subió a la vereda en Palermo, destruyó el deck de un restaurante y dejó 4 heridos

El incidente ocurrió en la avenida Coronel Díaz al 1600. Una unidad de la línea 29 se desvió de su carril y terminó chocando contra un árbol. Personal del SAME trasladó a los heridos a los hospitales Rivadavia y Fernández.

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El accidente se produjo en Coronel Díaz al 1600.

Un colectivo de la línea 29 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a tres peatones en la avenida Coronel Díaz al 1600, en el barrio porteño de Palermo. El accidente se produjo por una presunta descompensación del conductor.

Lluvia en Buenos Aires.
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El vehículo se desvió de su carril de forma abrupta en la intersección con la calle Charcas, cruzó la bicisenda, subió a la vereda y frenó su recorrido al chocar contra un árbol.

Durante el trayecto, el colectivo embistió y destruyó el deck de un restaurante. El techo de chapa del comercio se desprendió a causa del impacto y cayó a lo ancho del espacio destinado a los transeúntes.

El local gastronómico permanecía cerrado al público al momento del choque. Los trabajadores del local se encontraban en el interior y escucharon el estruendo contra la fachada, aunque resultaron ilesos.

Accidente en Palermo: cuatro personas debieron ser trasladadas a diferentes hospitales

El SAME desplegó un operativo en la escena para socorrer a los accidentados. Los médicos brindaron los primeros auxilios y dispusieron la derivación inmediata de tres mujeres embestidas, dos de ellas al Hospital Rivadavia y la otra al Hospital Fernández para su correspondiente evaluación clínica de rigor. Los equipos de rescate también evacuaron al chofer de 59 años hacia el Hospital Rivadavia.

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