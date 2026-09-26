26 de septiembre de 2026 Inicio
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Así son los camiones eléctricos con los que Tesla busca sorprender a todo Europa

El fabricante estadounidense avanza con sus planes para llevar sus vehículos pesados eléctricos al mercado europeo. El proyecto contempla nuevos desarrollos y una infraestructura específica para acompañar su llegada.

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El Tesla Semi es el camión eléctrico con el que la compañía prepara su desembarco en el mercado europeo.

El Tesla Semi es el camión eléctrico con el que la compañía prepara su desembarco en el mercado europeo.

  • Tesla prepara un nuevo paso para sus camiones eléctricos.
  • El proyecto está pensado para el mercado europeo.
  • La compañía trabaja en una infraestructura específica.
  • Los nuevos vehículos apuntan al transporte de cargas.
  • La llegada al continente está prevista para los próximos años.

Así son los camiones eléctricos con los que Tesla busca conquistar Europa: la compañía de Elon Musk prepara el desembarco europeo de su transporte pesado eléctrico Semi con un ambicioso plan de infraestructura.

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La empresa anunció que instalará más de 100 puntos de carga de hasta 1 megavatio de potencia distribuidos en 21 ubicaciones del continente. Aunque todavía no hay fechas precisas para la apertura de estas estaciones, el proyecto está vinculado con la llegada del Tesla Semi a Europa, prevista para 2027. La primera etapa contempla instalaciones en Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y los países del Benelux.

El modelo fue desarrollado para el traslado de cargas y cuenta con un sistema de propulsión completamente eléctrico. Para su llegada al mercado del Viejo Continente, la firma trabaja también en una infraestructura de carga capaz de responder a las necesidades de los vehículos pesados.

Como son los camiones eléctricos de Tesla

Los cargadores Megacharger de Tesla tienen una capacidad nominal de hasta 1,2 megavatios, mientras que la versión europea del Semi podrá alcanzar una potencia máxima de carga de 800 kW. Esta característica busca permitir recargas rápidas durante las pausas obligatorias de los conductores, un aspecto clave para los recorridos de larga distancia.

El plan anunciado por la firma norteamericana contempla más de 100 puntos de alimentación eléctrica repartidos en 21 ubicaciones. Por el momento, la compañía no informó las direcciones exactas ni las fechas de apertura de cada estación. A diferencia de la red Supercharger utilizada por sus automóviles, en este caso apuesta por un estándar de carga compartido. Tanto el Semi como sus cargadores utilizarán el conector MCS 3.2, diseñado específicamente para el suministro de vehículos pesados.

Además, Tesla ofrecerá adaptadores CCS para que los propietarios del Semi puedan utilizar otros puntos de energía disponibles en Europa. La primera etapa del proyecto contempla Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y los países del Benelux. La infraestructura estará orientada principalmente al transporte de larga distancia, donde los tiempos de recarga tienen un impacto directo en la operación de las flotas.

Tesla también ofrece sus innovadores sistemas directamente a empresas y operadores logísticos. Un paquete Megacharger, que incluye un armario de potencia y dos puntos de alimentación eléctrica, tiene un precio aproximado de 163.000 euros. También existe el Basecharger, un equipo de 120 kW que cuesta unos 17.000 euros y debe adquirirse de a dos unidades.

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