Filtración masiva en Apple: se revelaron los detalles del nuevo iPad mini, Apple TV 4K y HomePod mini 2 Tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro, la marca de la manzana dejó entrever las principales novedades técnicas y de diseño para renovar su ecosistema antes de fin de año. Por Agregar C5N en









La marca de la manzana aún tiene varios lanzamientos pendientes en este 2026.

El gigante tecnológico Apple se encuentra ultimando los detalles para una nueva ola de lanzamientos tras la reciente llegada de los iPhone 18 Pro. A través de una filtración, se conocieron las especificaciones clave del iPad mini 8, la cuarta generación del Apple TV 4K y el altavoz HomePod mini 2, cuya presentación está prevista para el próximo mes de octubre.

El renovado iPad mini dará un importante salto tecnológico al incorporar el potente procesador A20 Pro, el mismo chip que equipan los modelos insignia de la marca. Además de dar el paso del panel LCD a una pantalla OLED con colores más intensos y mejores contrastes, la tableta reubicará su cámara frontal hacia el borde horizontal para optimizar las videollamadas. En paralelo, el dispositivo prescindirá de los orificios tradicionales de altavoz integrando un sistema de sonido basado en la vibración del propio cristal, lo que mejorará su resistencia al agua.

Se han filtrado detalles sobre el iPad Mini con chip A20 Pro, nuevos colores para el HomePod Mini y el nuevo Apple TV 4K. Por su parte, el Apple TV 4K de cuarta generación recibirá su primera gran actualización interna en cuatro años, manteniendo un diseño exterior idéntico al de su antecesor. El centro multimedia sumará el procesador A17 Pro (o superior) junto a 8 GB de memoria RAM, lo que le permitirá ejecutar de forma nativa las funciones avanzadas de Apple Intelligence y Siri AI, además de ofrecer soporte para trazado de rayos (Ray Tracing) enfocado en videojuegos. La renovación técnica se completará con el nuevo chip N1 que aporta conectividad Wi-Fi 7 y un Siri Remote actualizado.

En cuanto a la línea de sonido para el hogar, el nuevo HomePod mini 2 conservará su característico formato esférico pero renovará por completo su paleta de colores. La segunda versión del altavoz inteligente abandonará las tonalidades más intensas de la primera generación para presentarse en acabados verde, rosa, azul, blanco y negro. El equipo contará con un nuevo chip interno optimizado para procesar los modelos locales de Siri AI y responder a comandos de voz de manera más inteligente e integrada.