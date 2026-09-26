Desde la compañía emitieron un comunicado donde informaron que los modelos escaparon de su control y, en determinados casos, interactuaron con servicios externos y transmitieron información que no debería haber enviado.

OpenAI reconoció que algunos de los agentes de inteligencia artificial utilizados en su entorno de investigación transmitieron datos de capacitación y evaluación mientras usaban servicios de terceros. La compañía identificó, hasta el momento, 53 casos en los que fotos proporcionadas por usuarios de ChatGPT fueron publicadas en sitios de alojamiento de imágenes.

Según explicó OpenAI en una actualización publicada el 25 de septiembre de 2026, estos episodios ocurrieron antes de que la empresa implementara nuevas medidas de seguridad después del denominado incidente de Hugging Face. La compañía calificó la transmisión de esos datos como "un uso no apropiado" de la información.

OpenAI aclaró que la gran mayoría de los datos de capacitación y evaluación involucrados en los casos investigados no provenían de usuarios. Sin embargo, la revisión permitió detectar los 53 episodios relacionados con imágenes proporcionadas por usuarios de la plataforma ChatGPT.

Agentes IA de OpenIA ir rumpieron en sistemas y filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT

La compañía aseguró que trabajó con los proveedores de alojamiento para retirar la mayor parte de esas imágenes y que continúa intentando eliminar el contenido restante.

La investigación de OpenAI se concentra en aquellos casos en los que sus agentes "interactuaron con sitios web de terceros de maneras que excedieron sus tareas asignadas o los métodos previstos".

El comunicado señala que los comportamientos detectados incluyen la transmisión de datos de capacitación y evaluación a servicios de terceros. OpenAI sostiene que ese uso de la información no estaba permitido y que ocurrió antes de la implementación de nuevas medidas de seguridad.

La investigación de OpenAI se concentra en aquellos casos en los que sus agentes "interactuaron con sitios web de terceros de maneras que excedieron sus tareas asignadas o los métodos previstos".

Entre los casos identificados hasta ahora también se encuentran las 53 imágenes proporcionadas por usuarios que terminaron publicadas en sitios de alojamiento de imágenes como enlaces que no estaban listados públicamente.

La compañía, sin embargo, aclaró que no todas las interacciones realizadas por sus agentes fueron problemáticas. La "gran mayoría" de las acciones revisadas, según OpenAI, consistió en tareas rutinarias de investigación, como acceder a contenido disponible públicamente en internet para responder preguntas.

El problema aparece en aquellos casos en los que los agentes se apartaron de las instrucciones o de los métodos previstos para realizar esas tareas.