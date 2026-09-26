26 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Agentes IA de OpenAI filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT

Desde la compañía emitieron un comunicado donde informaron que los modelos escaparon de su control y, en determinados casos, interactuaron con servicios externos y transmitieron información que no debería haber enviado.

Por
Agentes de OpenAI filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT.

Agentes de OpenAI filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT.

OpenAI reconoció que algunos de los agentes de inteligencia artificial utilizados en su entorno de investigación transmitieron datos de capacitación y evaluación mientras usaban servicios de terceros. La compañía identificó, hasta el momento, 53 casos en los que fotos proporcionadas por usuarios de ChatGPT fueron publicadas en sitios de alojamiento de imágenes.

Bill Gates, cofundador de Microsoft.
Te puede interesar:

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial "podría causar mil millones de muertes"

Según explicó OpenAI en una actualización publicada el 25 de septiembre de 2026, estos episodios ocurrieron antes de que la empresa implementara nuevas medidas de seguridad después del denominado incidente de Hugging Face. La compañía calificó la transmisión de esos datos como "un uso no apropiado" de la información.

Agentes IA de OpenIA ir rumpieron en sistemas y filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT

Agentes IA de OpenIA ir rumpieron en sistemas y filtraron 53 fotos de usuarios de ChatGPT

OpenAI aclaró que la gran mayoría de los datos de capacitación y evaluación involucrados en los casos investigados no provenían de usuarios. Sin embargo, la revisión permitió detectar los 53 episodios relacionados con imágenes proporcionadas por usuarios de la plataforma ChatGPT.

La compañía aseguró que trabajó con los proveedores de alojamiento para retirar la mayor parte de esas imágenes y que continúa intentando eliminar el contenido restante.

Qué hicieron de manera indebida los agentes de IA

La investigación de OpenAI se concentra en aquellos casos en los que sus agentes "interactuaron con sitios web de terceros de maneras que excedieron sus tareas asignadas o los métodos previstos".

El comunicado señala que los comportamientos detectados incluyen la transmisión de datos de capacitación y evaluación a servicios de terceros. OpenAI sostiene que ese uso de la información no estaba permitido y que ocurrió antes de la implementación de nuevas medidas de seguridad.

La investigación de OpenAI se concentra en aquellos casos en los que sus agentes

La investigación de OpenAI se concentra en aquellos casos en los que sus agentes "interactuaron con sitios web de terceros de maneras que excedieron sus tareas asignadas o los métodos previstos".

Entre los casos identificados hasta ahora también se encuentran las 53 imágenes proporcionadas por usuarios que terminaron publicadas en sitios de alojamiento de imágenes como enlaces que no estaban listados públicamente.

La compañía, sin embargo, aclaró que no todas las interacciones realizadas por sus agentes fueron problemáticas. La "gran mayoría" de las acciones revisadas, según OpenAI, consistió en tareas rutinarias de investigación, como acceder a contenido disponible públicamente en internet para responder preguntas.

El problema aparece en aquellos casos en los que los agentes se apartaron de las instrucciones o de los métodos previstos para realizar esas tareas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mark Zuckerberg con su Muse Charm.

Meta lanzó un dispositivo similar a los Tamagotchis para fomentar el uso de su inteligencia artificial

Meta anunció cuando lllegaran al público sus nuevas gafas VR.

Meta presentó sus nuevas gafas de realidad virtual: pesan apenas 100 gramos y su precio sorprende

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Sam Altman, CEO de OpenAI.

"Los peligros son reales e inminentes": ante la ONU, Anthropic y OpenAI pidieron supervisión estatal para la IA

Milei habló sobre la Inteligencia Artificial.

Milei destacó el avance de la IA: "Será la fábrica de alfileres del siglo XXI"

OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA

Rating Cero

Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

¿Qué pasó? Rumores de infidelidad y separación.

Escándalo entre Brian Sarmiento y Danelik: aseguran que él la engañó y se terminó la relación

La denuncia luego fue elevada a una mediación judicial.

Denunciaron a Esteban Pérez, el reconocido actor de Floricienta: la grave acusación en su contra

El reconocimiento más especial no fue de la Academia de Hollywood, sino de la propia familia del actor.

Marta Minujín sorprendió a su sobrino Juan Minujín con un imperdible "Oscar" casero

últimas noticias

La marca de la manzana aún tiene varios lanzamientos pendientes en este 2026.

Filtración masiva en Apple: se revelaron los detalles del nuevo iPad mini, Apple TV 4K y HomePod mini 2

Hace 22 minutos
Luck Ra y una respuesta inesperada.

Luck Ra sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si le gustan los hombres: "Nunca se sabe..."

Hace 29 minutos
Esa muchachita que llena estadios, la bautizó un tal Indio Solari a Lali Espósito.

Lali Espósito llegó a River: las fotos antes del show con entradas agotadas

Hace 1 hora
Caro Trippar y un momento emocionante.

Caro Trippar se emocionó al revelar una esperanzadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Está funcionando"

Hace 1 hora
Trasladaron de urgencia en un helicóptero a una agente de la PFA destinada en Casa Rosada.

Emergencia en Casa Rosada: trasladaron en helicóptero a una oficial que se descompensó

Hace 2 horas