26 de septiembre de 2026 Inicio
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Samsung presentó sus nuevos parlantes: audio de alta definición y un diseño que sorprende

Con la firma del reconocido diseñador francés Erwan Bouroullec y un despliegue de inteligencia artificial para calibrar el sonido según el ambiente, la marca surcoreana presentó los modelos Music Studio 5 y 7 para redefinir el mercado de audio del hogar.

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Los parlantes Samsung Music Studio ofrecen Wi-Fi y Bluetooth

Los parlantes Samsung Music Studio ofrecen Wi-Fi y Bluetooth, además de integración con el ecosistema de la marca surcoreana.

Samsung sorprendió en Argentina con la presentación oficial de Music Studio, una nueva categoría de parlantes WiFi que busca revolucionar la integración entre la tecnología de sonido y el diseño de interiores. Siguiendo el camino marcado por productos como el televisor The Frame, esta propuesta se incorpora a la línea Lifestyle de la compañía con la idea de transformar los equipos de audio tradicionales en piezas decorativas y escultóricas capaces de convivir en armonía con la arquitectura del hogar.

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El pilar estético de la familia fue desarrollado en alianza con el diseñador industrial francés Erwan Bouroullec, responsable del concepto Dot Design. La serie destaca por sus formas geométricas puras, bordes metálicos de alta precisión y recubrimientos de tela de alta ingeniería acústica. Estos materiales fueron seleccionados no solo por su acabado de primer nivel, sino también por garantizar una óptima permeabilidad acústica que evita cualquier distorsión del sonido.

En el apartado técnico, la línea desembarca con dos modelos bien diferenciados para responder a distintas necesidades de espacio. El Music Studio 5 se presenta en un formato compacto con un sistema estéreo de 2.0 canales, diseñado con control de vibraciones mecánicas para lograr graves profundos sin requerir un subwoofer externo. Por su parte, el Music Studio 7 está pensado para salones más amplios y ofrece una configuración de 3.1.1 canales con un Super Tweeter, tres altavoces de rango completo y un woofer dedicado en una sola unidad.

Los equipos incorporan tecnologías como Dolby Atmos inalámbrico y Eclipsa Audio.

Los equipos incorporan tecnologías como Dolby Atmos inalámbrico y Eclipsa Audio.

Ambos dispositivos integran soluciones avanzadas de procesamiento e inteligencia artificial, como el sistema SpaceFit Sound Pro, que analiza la acústica de la habitación mediante micrófonos integrados para ecualizar el audio automáticamente. Asimismo, los modelos cuentan con tecnología Q-Symphony para sincronizarse dinámicamente con las bocinas de Smart TVs Samsung compatibles, compatibilidad con Dolby Atmos inalámbrico, audio de alta resolución de 24 bits/96 kHz y el botón físico Spotify Tap para reproducción inmediata.

La línea ya se encuentra disponible para los consumidores locales en la tienda oficial en línea de la marca. Para su lanzamiento en Argentina, la compañía ofrece beneficios comerciales que incluyen la posibilidad de adquirir los equipos en 9 cuotas sin interés o acceder a un 15% de descuento para quienes opten por la compra en un solo pago.

Mirá más detalles de los nuevos Samsung Music Studio

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