El Samsung Galaxy S26 FE llegó a la Argentina: trae una cámara con IA que sigue al usuario El nuevo smartphone de Samsung incorpora herramientas de Galaxy AI para mejorar la grabación y edición de imágenes, además de una pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 4.900 mAh y siete años de actualizaciones. Por Agregar C5N en









El nuevo smartphone de la marca coreana ya está en nuestro país.

Samsung anunció la llegada a la Argentina del nuevo Galaxy S26 FE, un smartphone que incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial orientadas principalmente a la fotografía, el video y la interacción con el dispositivo. Entre sus principales novedades se encuentra My FanCam, una función que permite detectar personas mientras se graba video, seguir sus movimientos y reajustar automáticamente el encuadre en tiempo real.

La herramienta utiliza procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial para identificar a una persona dentro de la escena y modificar la composición a medida que cambia de posición. De esta manera, el usuario puede mantener al protagonista dentro del cuadro sin necesidad de realizar manualmente ajustes constantes durante la grabación.

Las características del nuevo Galaxy S26 FE El Galaxy S26 FE es, además, el primer smartphone de Samsung que integra de forma nativa la interfaz One UI 9. El equipo cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz y una batería de 4.900 mAh, compatible con carga rápida de 45 W, que permite alcanzar el 69% de carga en aproximadamente 30 minutos.

La propuesta de software incorpora funciones de Galaxy AI orientadas a anticiparse a las necesidades del usuario. Entre ellas se encuentran Now Brief, que genera resúmenes diarios, y Now Nudge, que ofrece sugerencias a partir de las notificaciones. También incluye búsquedas simultáneas sobre distintos objetos presentes en una imagen mediante Circle to Search.

En fotografía, el dispositivo suma un sistema de tres cámaras con zoom óptico de 3x, cámara frontal de 12 megapíxeles, Nightography y estabilización Super Steady con bloqueo horizontal. Photo Assist permite realizar ediciones mediante comandos de voz en lenguaje natural, mientras que Gemini Omni puede generar automáticamente videos grupales utilizando archivos almacenados en la Galería.