2 de noviembre de 2026 Inicio
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Las misiones bloqueadas que generan desconcierto a dias del lanzamiento del GTA 6

Rockstar Games apostaría por una experiencia más realista en Leonida, con desafíos que exigirían reunir dinero, esperar y explorar el mundo abierto.

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Se acerca la fecha de lanzamiento del gran juego.

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GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una propuesta que podría cambiar la manera de avanzar en la historia. A 17 días del estreno, trascendió que algunas misiones estarían bloqueadas por requisitos económicos o tiempos de espera.

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A partir de información atribuida a una entrevista de Rockstar Games con la revista Edge, determinadas misiones exigirían reunir dinero o esperar varias horas dentro del juego. La mecánica buscaría evitar que los usuarios completen rápidamente la campaña principal.

La historia protagonizada por Jason y Lucía transcurrirá en Leonida, el estado ficticio que incluye Vice City. Los jugadores podrían necesitar dinero para desbloquear encargos, mediante actividades como robar establecimientos, vender vehículos o participar en negocios del mundo abierto.

Otra novedad mencionada es Waink, una supuesta aplicación dentro del videojuego que permitiría identificar vehículos valiosos, conocer su precio de reventa y evaluar sus sistemas de seguridad. También advertiría sobre localizadores que podrían facilitar la persecución policial.

Aunque estas características generan expectativas y desconcierto entre los seguidores de Grand Theft Auto VI, todavía no hay una explicación oficial pública que permita verificar todos los detalles de los bloqueos. Rockstar Games sí confirmó la fecha de lanzamiento y expresó: "Estamos deseando que los jugadores puedan descubrir el inmenso estado de Leonida".

Cuánto pesaría la descarga del GTA 6 en PS5

Una nueva filtración indica que GTA 6 pesaría aproximadamente 210 GB en PlayStation 5, una cifra que lo convertiría en uno de los videojuegos más exigentes en almacenamiento. Sin embargo, Rockstar Games y Sony todavía no confirmaron oficialmente el tamaño definitivo. Vandal+1

La información fue difundida por PlayStation Game Size, una cuenta especializada en datos de PlayStation Store. En su publicación señaló textualmente: "Download Size: 210 GB", mientras que el medio Insider Gaming aseguró haber corroborado la cifra.

De confirmarse, el nuevo título superaría ampliamente el tamaño de GTA 5, que actualmente ocupa más de 100 GB en PS5. El extenso mapa de Leonida, los gráficos y la cantidad de contenidos podrían explicar esa diferencia, aunque los requisitos técnicos finales siguen sin conocerse.

La precarga de GTA 6 está prevista para el 12 de noviembre de 2026, siete días antes de su lanzamiento. Esto permitiría descargar anticipadamente los archivos, aunque no habilitaría jugar antes del 19 de noviembre.

Por ahora, se recomienda disponer de espacio adicional en el SSD de PS5, debido a posibles actualizaciones y parches de lanzamiento. Los 210 GB corresponden a una filtración sobre la descarga, no necesariamente al espacio final instalado, mientras que el tamaño para Xbox Series X|S continúa sin confirmación oficial.

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