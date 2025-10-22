El cambio que pocos notaron en Google Maps: sirve para saber cuánto falta para llegar a casa

Una nueva función en la app muestra, de forma automática, el tiempo estimado hasta tu hogar sin necesidad de abrir la ruta.

La app de Google sumó una función que por ahora pasó desapercibida para muchos usuarios

Por el momento, la función está en fase beta y llegará pronto a todos los usuarios.

A simple vista, parece un cambio menor, pero para quienes usan Google Maps todos los días, puede ser un verdadero alivio. La aplicación sumó una función que muestra cuánto tiempo falta para llegar a casa , sin necesidad de abrir la ruta ni tocar ningún botón.

La mejora fue detectada en una versión de prueba del servicio y, aunque todavía no está disponible para todos, ya comenzó a aparecer en algunos teléfonos con Android . Todo indica que será una actualización progresiva, que luego también llegará a los dispositivos con iOS.

Se trata de un detalle pensado para la vida cotidiana: el dato del tiempo estimado aparece apenas se abre la app, sin pasos extra ni configuraciones. Una pequeña ayuda para quienes viven mirando el reloj o necesitan saber si llegan a tiempo , incluso antes de subirse al auto.

Google Maps dice cuánto falta para llegar a tu casa

Google Maps incorporó una mejora simple pero muy útil: ahora permite ver, de un vistazo, cuánto tiempo falta para llegar a casa. La información aparece directamente en el botón “Casa”, sin necesidad de tocarlo ni abrir la navegación completa.

La novedad fue detectada por el sitio especializado Android Authority en una versión beta del servicio, lo que significa que todavía está en período de prueba. Algunos usuarios ya empezaron a verla en sus teléfonos, y se espera que el lanzamiento global ocurra en las próximas semanas.

El tiempo estimado se actualiza en tiempo real según la ubicación del usuario y el estado del tránsito, tomando por defecto el modo de viaje en automóvil. Aunque no está confirmado, es probable que Google sume la posibilidad de ver el cálculo también para quienes usan transporte público, bicicleta o van a pie.

google-maps-tiempo-a-casa

Según las imágenes compartidas, el dato aparece dentro de la “píldora” o atajo de “Casa”, visible en la parte superior de la pantalla, debajo del buscador. El cambio busca ahorrar pasos y hacer más intuitiva la experiencia, mostrando la información clave antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Otro aspecto interesante es que la función no requiere activación manual: se mostrará automáticamente una vez que la actualización esté disponible. En tiempos donde las apps apuntan a ser más predictivas y útiles, este tipo de ajustes confirman que Google Maps sigue puliendo los detalles que marcan la diferencia en el día a día.

Aunque Google no anunció una fecha exacta, todo apunta a que el despliegue se hará de manera progresiva, primero en Android y luego en iPhone.