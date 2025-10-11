¿Adiós al teclado tradicional? El extraño invento que lanzó Google La división japonesa de la empresa presentó un dispositivo inspirado en los viejos teléfonos a disco que combina nostalgia y tecnología. Por







El proyecto, inspirado en el Día de los Inocentes, se volvió viral por su originalidad. freepik

El nuevo proyecto de Google Japón sorprendió a los usuarios con un diseño tan excéntrico como ingenioso. Se trata del Gboard Dial Version, un teclado inspirado en los antiguos teléfonos de disco, aquellos que requerían girar un dial para marcar cada número. El dispositivo, lejos de buscar reemplazar al teclado convencional, es una propuesta experimental que rinde homenaje a una tecnología del pasado.

El curioso aparato incluye nueve diales de distintos tamaños, cada uno con caracteres alfanuméricos y funciones básicas. Para escribir, el usuario debe introducir el dedo en el orificio correspondiente y girar el disco hasta llegar a la letra o número deseado. El movimiento es detectado por sensores que traducen la rotación en una señal USB, similar a la mecánica de marcación por pulsos de los teléfonos antiguos.

Si bien su uso resulta poco práctico, el invento captó la atención del público por su originalidad. La iniciativa forma parte de una serie de productos experimentales con los que Google Japón juega a reinventar herramientas cotidianas, como el teclado con forma de rosquilla o el modelo que se usa como sombrero.

Así es el extraño teclado de Google El Gboard Dial Version está pensado más como un concepto que como un periférico funcional. Su diseño incluye un dial especial solo para la tecla “Enter” y un soporte adicional que apaga la cámara durante las videollamadas al colocar el mouse encima, un guiño humorístico que refuerza su carácter experimental.

La compañía incluso publicó los planos para imprimirlo en 3D, invitando a los más curiosos a fabricar su propia versión. Aunque Google aclaró que se trata de un desarrollo derivado del Día de los Inocentes, el proyecto se convirtió en un fenómeno viral entre los fanáticos de la tecnología retro. Gboard Dial Version Google Japón compartió los planos del Gboard Dial Version para quienes deseen imprimirlo en 3D. Google Japón De momento, el teclado no llegará al mercado, pero confirma la creatividad y el espíritu lúdico del equipo japonés de la compañía, que cada año sorprende con ideas tan absurdas como ingeniosas.