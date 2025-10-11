11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Adiós al teclado tradicional? El extraño invento que lanzó Google

La división japonesa de la empresa presentó un dispositivo inspirado en los viejos teléfonos a disco que combina nostalgia y tecnología.

Por
El proyecto
El proyecto, inspirado en el Día de los Inocentes, se volvió viral por su originalidad.freepik

El nuevo proyecto de Google Japón sorprendió a los usuarios con un diseño tan excéntrico como ingenioso. Se trata del Gboard Dial Version, un teclado inspirado en los antiguos teléfonos de disco, aquellos que requerían girar un dial para marcar cada número. El dispositivo, lejos de buscar reemplazar al teclado convencional, es una propuesta experimental que rinde homenaje a una tecnología del pasado.

OpenAI invertirá 25 mil millones de dólares en Argentina. 
Te puede interesar:

Sam Altman: "Nuestra visión es brindar un gran impulso a la infraestructura de inteligencia artificial del país"

El curioso aparato incluye nueve diales de distintos tamaños, cada uno con caracteres alfanuméricos y funciones básicas. Para escribir, el usuario debe introducir el dedo en el orificio correspondiente y girar el disco hasta llegar a la letra o número deseado. El movimiento es detectado por sensores que traducen la rotación en una señal USB, similar a la mecánica de marcación por pulsos de los teléfonos antiguos.

Si bien su uso resulta poco práctico, el invento captó la atención del público por su originalidad. La iniciativa forma parte de una serie de productos experimentales con los que Google Japón juega a reinventar herramientas cotidianas, como el teclado con forma de rosquilla o el modelo que se usa como sombrero.

Embed

Así es el extraño teclado de Google

El Gboard Dial Version está pensado más como un concepto que como un periférico funcional. Su diseño incluye un dial especial solo para la tecla “Enter” y un soporte adicional que apaga la cámara durante las videollamadas al colocar el mouse encima, un guiño humorístico que refuerza su carácter experimental.

La compañía incluso publicó los planos para imprimirlo en 3D, invitando a los más curiosos a fabricar su propia versión. Aunque Google aclaró que se trata de un desarrollo derivado del Día de los Inocentes, el proyecto se convirtió en un fenómeno viral entre los fanáticos de la tecnología retro.

Gboard Dial Version
Google Japón compartió los planos del Gboard Dial Version para quienes deseen imprimirlo en 3D.

Google Japón compartió los planos del Gboard Dial Version para quienes deseen imprimirlo en 3D.

De momento, el teclado no llegará al mercado, pero confirma la creatividad y el espíritu lúdico del equipo japonés de la compañía, que cada año sorprende con ideas tan absurdas como ingeniosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ChatGPT analizó la inversión que OpenAl hará en Argentina. 

Qué opina el ChatGPT de la inversión de OpenAl en Argentina

OpenAI invertirá en Argentina 25 mil millones de dólares. 

Qué es OpenAI, la empresa que invertirá u$s25 mil millones en Argentina

Su sistema de filtrado elimina olores y optimiza el consumo energético.

La heladera inteligente que permite que los alimentos duren más

Los modelos más recientes incorporan funciones de automatización y monitoreo remoto.

La heladera inteligente que permite ver qué tiene dentro sin abrir la puerta

play

Gavin Wood, cofundador de Ethereum: "El mundo necesita utilizar Blockchain"

El nuevo mobiliario.
play

Adiós a las mesas de luz tradicionales: el invento inteligente que comenzará a sumarse a los dormitorios

Rating Cero

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

últimas noticias

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Hace 6 minutos
play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 13 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 17 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 19 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 20 minutos