Desde WhatsApp hasta OnlyFans: filtran detalles inéditos de lo que tendrá el GTA 6 Los registros de dominios apuntan a servicios ficticios de mensajería, transporte y suscripciones. Los detalles. Por Agregar C5N en









El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Registros de dominios vinculados a Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, indican que Grand Theft Auto VI podría incluir parodias de WhatsApp, Uber y OnlyFans. Según esos hallazgos, el juego tendría aplicaciones y sitios web ficticios que ambientarían la vida digital en Vice City.

Los nombres que se encontraron parecen corresponder a servicios de mensajería, transporte urbano y contenido por suscripción. También se mencionan referencias a Lyft, lo que remarca la idea de una sátira sobre las plataformas que forman parte de la rutina actual.

La noticia llama la atención porque Rockstar utiliza la sátira desde hace décadas para construir sus mundos abiertos. Radios, anuncios, redes sociales, medios y páginas web inventadas sirvieron para retratar costumbres de la cultura estadounidense. En esta entrega, esa fórmula podría trasladarse a la mensajería instantánea, al transporte privado y a las plataformas de suscripción.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre cómo funcionarán esos dominios ni si estarán disponibles como páginas navegables dentro del juego. Que estén registrados tampoco asegura que lleguen a la versión final. Las empresas suelen proteger dominios antes de lanzar campañas, sumar contenidos o evitar que terceros los usen.

Sugieren una parodia sobre plataformas cotidianas en GTA 6 La historia seguirá a Jason Duval y Lucía Caminos en Leonida, una versión ficticia de Estados Unidos inspirada en Florida. Vice City volverá como el principal centro urbano, pero esta vez como una ciudad contemporánea, marcada por teléfonos inteligentes, transmisiones en directo, redes sociales y una circulación constante de imágenes. En ese contexto, los dominios despertaron especulaciones sobre las herramientas digitales que podrían usar los protagonistas.

Las posibles aplicaciones parodiadas podrían cumplir distintas funciones. Un servicio de transporte permitiría pedir vehículos o participar en actividades vinculadas con los desplazamientos. Una plataforma de mensajería podría aparecer durante misiones, contactos criminales o conversaciones entre personajes. Los sitios de suscripción, por otra parte, podrían formar parte de la crítica al negocio de los creadores de contenido y a la exposición permanente en internet. En entregas anteriores, Rockstar recurrió a nombres ficticios para reproducir medios, cadenas comerciales, bancos, redes sociales y empresas tecnológicas. El objetivo no era copiar servicios reales, sino exagerar sus contradicciones, sus hábitos de consumo y sus discursos publicitarios. GTA VI podría ampliar esa fórmula en una época dominada por notificaciones, contenido viral y aplicaciones que concentran actividades antes separadas.