Cuidado: si tu computadora cumple con estas características, podés estar expuesto a hackeos

Después de casi una década de presencia global, Microsoft puso fin al soporte oficial de Windows 10 el pasado 14 de octubre. La medida marca el cierre de una etapa y plantea una nueva preocupación en materia de ciberseguridad, ya que el sistema operativo dejó de recibir actualizaciones, parches y correcciones de errores.
Esto implica que cualquier falla o vulnerabilidad detectada a partir de ahora quedará abierta de forma permanente, sin posibilidad de ser reparada por la compañía. En un contexto donde los ataques informáticos son cada vez más sofisticados, seguir utilizando una versión desactualizada puede representar un riesgo directo para los datos personales y financieros.
Los especialistas en seguridad advierten que sin actualizaciones, cada nueva brecha detectada se convierte en una puerta de entrada para el malware, el ransomware y otros tipos de software malicioso. En este escenario, los usuarios quedan desprotegidos frente a amenazas que podrían robar contraseñas, bloquear archivos o comprometer sistemas completos.
Por qué es peligroso seguir usando Windows 10
Millones de computadoras en el mundo todavía funcionan con Windows 10, tanto en hogares como en empresas. En el caso de las organizaciones, mantener un sistema sin soporte no solo las expone a hackeos, sino que también puede implicar el incumplimiento de normativas de protección de datos o la pérdida de información sensible de clientes y empleados.
Además del peligro de ataques, los usuarios enfrentarán otro problema: la falta de compatibilidad con programas modernos. Aplicaciones como navegadores, suites de oficina y antivirus dejarán de actualizarse para esa versión, reduciendo su seguridad. Lo mismo ocurrirá con equipos nuevos, como impresoras o cámaras, que ya no incluirán controladores aptos para Windows 10.
Alternativas para reemplazar Windows 10
Ante este panorama, existen diferentes opciones para continuar utilizando la computadora con seguridad:
- Actualizar a Windows 11. Si el dispositivo cumple los requisitos, es la alternativa más práctica. Este sistema operativo seguirá recibiendo soporte y parches durante varios años más.
- Contratar el programa ESU (Extended Security Updates). Microsoft lanzó un plan pago que permite acceder a actualizaciones críticas de seguridad por un tiempo adicional, pensado especialmente para empresas o usuarios avanzados.
- Migrar a otro sistema operativo. Linux y otros sistemas de código abierto ofrecen una solución estable y gratuita, ideal para equipos más antiguos.
- Reforzar la protección. En caso de continuar con Windows 10, se recomienda mantener un antivirus actualizado, realizar copias de seguridad frecuentes y evitar redes públicas o conexiones no seguras.
Microsoft
Microsoft recomienda actualizar a Windows 11 o contratar el plan ESU para seguir protegido.
Con estas medidas, los usuarios podrán reducir el riesgo de ataques y adaptarse a un nuevo escenario digital donde la actualización constante es clave para mantener la seguridad y el rendimiento de sus equipos.